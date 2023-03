Hertha-Coach Schwarz: „Das ist Zeitverschwendung“

Berlin. Ein, zwei Tage darf der Frust ruhig wirken, das vermittelte Trainer Sandro Schwarz den Spielern von Hertha BSC am Sonntag. Genügend angestaut haben dürfte sich ja durchaus beim Fußball-Bundesligisten. Das 1:3 tags zuvor in Hoffenheim beim bis dato Tabellenletzten war ein spielerischer Offenbarungseid, weshalb Schwarz selbst kein gutes Haar am Auftritt der Berliner ließ. „Das war definitiv zu wenig von allen Beteiligten. Man kann Spiele verlieren, aber nicht in dieser Art und Weise“, so der Coach.

Nach dem Rückfall des Klubs auf den Relegationsrang forderte Schwarz in einer Ansprache in der Kabine einen angemessenen Umgang jedes einzelnen mit der Situation. Frust gehöre dazu, „aber nicht nur Enttäuschung und dann Untergangsstimmung verbreiten, sondern sauer über sich selbst sein, ehrlich zu sich selbst und seinen Mannschaftskameraden sein“, sagte der 44-Jährige.

Nächstes Spiel von Hertha ist in Freiburg

In Hoffenheim fehlte seinem Team vieles, spielerisch auf der einen Seite, aber gerade auch bei der Körpersprache „Wir müssen nicht grundsätzlich werden, aber ich habe schon ein paar Takte gesagt, was wir brauchen, was Ausstrahlung angeht, was Energie angeht“, so Schwarz. Eine Darbietung wie in Sinsheim könne man sich nicht mehr erlauben. „Das muss Wut erzeugen, so wollen wir nicht auftreten, das ist Zeitverschwendung“, moserte Schwarz.

Zeit aber haben die Berliner bei nur noch neun Spielen in der Rückrunde nicht mehr viel. Die nächste Partie steht nach der Länderspielpause in gut zwei Wochen in Freiburg an, also wieder auswärts, wo Hertha das schlechteste Team von allen Konkurrenten ist. Bis dahin ist die Devise, die Schwarz ausgibt: „Arbeiten, was das Zeug hält.“

