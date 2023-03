Hertha BSC verpasst dritten Heimsieg in Folge

Berlin. Hertha BSC hat einen Punkt im Abstiegskampf gesammelt. Der Berliner Fußball-Bundesligist trennte sich am Sonnabend vor 41.689 Zuschauern im Olympiastadion mit 1:1 (1:0) vom FSV Mainz 05 und steht vorerst auf dem 15. Tabellenplatz.

Dank eines Elfmeters ging Hertha in Hälfte eins in Führung. Nach einem Handspiel des Mainzers Leandro Barreiro meldete sich der Videoassistent bei Schiedsrichter Benjamin Cortus, nach Sichtung der Bilder entschied der Referee auf Strafstoß. Jessic Ngankam, für Dodi Lukebakio zurück in der Startelf, trat an und verwandelte zum 1:0 (18. Minute).

In Hälfte zwei war es der Mainzer Stürmer Ludovic Ajorque, der den Ball mit der ersten gefährlichen Chance der Gäste sehenswert ins rechte obere Eck bugsierte – der Ausgleich, 1:1 (57.).

Ausführlicher Bericht in Kürze.

