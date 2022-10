Bremens Füllkrug schockt Hertha BSC

Der Moment der Entscheidung: Niclas Füllkrug drückt den Ball per Kopf vorbei an Keeper Oliver Christensen – Hertha BSC verliert.

Berlin. Marco Richter verschwand in seinem Trikot. Der Frust über das 0:1 (0:0) von Hertha BSC bei Werder Bremen war dem Rechtsaußen des Berliner Fußball-Bundesligisten trotzdem anzusehen. Dieser Freitagabend im Weserstadion war nicht so gelaufen, wie sich der Hauptstadtklub das erhofft hatte. Der Spielverderber aus blau-weißer Sicht: Niclas Füllkrug, der kurz vor Schluss das Tor des Tages köpfte.

„Das war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel ohne die ganz großen Chancen“, befand Richter, der für Chidera Ejuke in die Startelf rotiert war. „Jetzt fühlt es sich ziemlich scheiße an, weil wir mit null Punkten nach Hause fahren. Für Füllkrug läuft es, dass der da hinten reinfällt.“ Trainer Sandro Schwarz sah es ähnlich: „Ärgerlich, dass du mit so einer Bogenlampe das Spiel verlierst.“

Hertha BSC mit Richter statt Ejuke

Nach dem 2:1 gegen Schalke 04 vom vergangenen Sonntag wollte Hertha an der Weser unbedingt nachlegen. Dass dieses Vorhaben kein leichtes Unterfangen werden würde, war allen Beteiligten klar. Die drei Niederlagen der Bremer aus der vergangenen Woche sollten nicht über den starken Saisonstart hinwegtäuschen, den die Mannschaft von Trainer Ole Werner hingelegt hatte.

Weil aber auch die Berliner im Aufwind sind, lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Nach fünf Minuten hatten sich beide Teams im Strafraum des jeweils anderen vorgestellt. Erst nutzte Richter eine Flanke von Stevan Jovetic für einen wuchtigen Schuss von der linken Seite, traf aber nur das Außennetz (2. Minute).

Rogel verhindert gleich zweimal einen Rückstand

Dann konnte Bremens Marvin Ducksch eine Flanke von Ex-Herthaner Mitchell Weiser nicht verwandeln. Werder aber kam erneut an den Ball und fand Füllkrug am langen Pfosten. Agustin Rogel war es zu verdanken, dass es nur eine Ecke gab (5.). Eine Viertelstunde später entschied der Uruguayer in Herthas Innenverteidigung das Duell in gleicher Konstellation erneut für sich (20.).

Füllkrug, der auf der erweiterten Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar stehen soll, war überall. Der Stürmer schnappte sich den Ball, als Suat Serdar nicht aufpasste, und steckte auf Ducksch durch (26.) – drüber. Er versuchte es selbst von der rechten Seite. Seinen Schuss lenkte Hertha-Keeper Oliver Christensen mit einer Hand ins Aus (31.).

Chefcoach Schwarz gefiel die Passivität seiner Mannschaft überhaupt nicht. Das 4-4-2, das der 44-Jährige seit zwei Wochen bevorzugt, hatte schon in der Vorwoche nicht zu einem offensiven Feuerwerk an Chancen geführt. Und auch jetzt entstand nur wenig Gefahr vor dem Tor von Werders Keeper Jiri Pavlenka.

Jovetic muss bei Hertha BSC angeschlagen raus

Die Umstellung auf ein 4-2-3-1 passierte dann allerdings unfreiwillig. Jovetic zeigte nach einer halben Stunde an, dass es nicht weitergeht. Die Muskulatur des Offensivallrounders ist nicht die zuverlässigste, das hatte die vergangene Saison mit beinahe mehr Blessuren als Einsätzen gezeigt. Nach 32 Minuten war Schluss, Jean-Paul Boetius, der vergangene Woche nach einer Hodenkrebs-Erkrankung sein Comeback gefeiert hatte, ersetzte den Montenegriner.

Hertha brauchte eine zweite Hälfte Marke Leipzig oder Schalke, als die Berliner mit Kampf- und Offensivgeist überzeugt hatten. Weil sich am Freitagabend im Weserstadion aber zwei Mannschaften gegenüberstanden, die sich vor allem in Sachen Einsatzbereitschaft nichts schenkten, blieb es ein Abnutzungskampf.

Kalte Dusche für Hertha BSC wenige Minuten vor Schluss

Schwarz reagierte und brachte gleich dreifach neues Personal (72.). Davie Selke (für Wilfried Kanga), Ejuke (für Richter) und Ivan Sunjic (für Serdar) sollten die eingefahrene Partie aufseiten der Blau-Weißen beleben. Gelingen wollte das nicht so recht. Ejuke versuchte es direkt, Pavlenka aber war zur Stelle (79.). Auf der anderen Seite rettete Christensen gegen Romano Schmid (82.), der den Ball nicht richtig traf.

Und dann war da – wie sollte es auch anders sein – Füllkrug. Nach einer Flanke von Anthony Jung köpfte der Angreifer den Ball an Christensen vorbei in die Maschen – 0:1 (84.). Eine späte kalte Dusche für Hertha, die allerdings nicht unerwartet kam.

Diesmal kann Hertha BSC den Rückschlag nicht parieren

Dass die Mannschaft von Trainer Schwarz mit Situationen wie diesen umgehen kann, hat sie in den vergangenen Wochen gleich mehrfach bewiesen. Gegentore wurden ausgeglichen, Partien gedreht. Gegen Bremen aber fehlte nicht nur das nötige Selbstbewusstsein, offensiv wirkte Hertha so ideenlos wie lange nicht mehr.

Die Minuten verstrichen – bis die vierte Niederlage der Saison feststand. Ein Rückschlag für die Berliner, die nach diesem Spieltag wieder gefährlich nah an die Abstiegszone rutschen können. Und der nächste Gegner am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) heißt Bayern München.

