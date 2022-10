Hertha BSC und die Tränen des Präsidenten

Jürgen Klopp hat es getan, Cristiano Ronaldo gleich mehrfach. Der große Diego Maradona ebenso wie Reiner Calmund. Ottmar Hitzfeld und Neymar überkam es auch. Und Andreas Möller verpasste man deswegen sogar gleich einen Spitznamen. Sie alle haben die Schleusen geöffnet, haben ihren Emotionen freien Lauf gelassen, haben geweint, geschluchzt und geschnieft – aus Abschiedsschmerz, aus Frust über verpasste Titel oder langwierige Verletzungen, aus Freude über Triumphe und ganz große Siege.

Seit Sonntag gehört auch Kay Bernstein in den Kreis derjenigen, die sich nicht scheuen, ihre Gefühle offen zu zeigen. Der Präsident von Hertha BSC stand nach dem Heimsieg gegen Schalke 04 auf der Tribüne und weinte. Der Druck der vergangenen Wochen suchte sich seinen Weg nach draußen, die Last der Verantwortung fiel ab und machte einer Erleichterung Platz, die wohl jeder, der es mit dem Hauptstadtklub hält, in diesem Moment nachvollziehen konnte.

Kay Bernstein lebt den Verein

Natürlich war es nur ein einfacher Bundesliga-Sieg, den die Blau-Weißen im Olympiastadion – gegen den Tabellenletzten – feierten. Nichts, was Grund zur Entwarnung gibt oder die bislang maue Ausbeute in dieser Saison vergessen lässt. Drei Punkte, die dringend nötig waren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hören Sie dazu auch die neue Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Doch die Tränen des Präsidenten zeigen, dass nicht nur der Trainer unter Zugzwang steht, wenn es sportlich nicht so läuft wie gewünscht. Sie zeigen, welche Erwartungen mit der Wahl von Kay Bernstein verbunden wurden. Welche Erwartungen der 42-Jährige auch an sich selbst hatte. Und sie zeigen, dass bei Hertha nun ein Mann an der Spitze steht, der den Verein lebt. Ein Großteil der Anhängerschaft wird sich bestätigt fühlen in der Entscheidung, die im Sommer getroffen wurde. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Dass sich die Fans in ihrem Verein wieder verstanden fühlen.

Im knallharten Business sind Gefühle oft fehl am Platz

Ich persönlich mag es, wenn auch sogenannte starke Persönlichkeiten ihre weiche Seite zeigen. Weil es sie menschlicher macht, nahbarer und irgendwie auch couragierter. In einem Business, in dem es um Millionen, Vermarktung und Ansehen geht, in dem geschäftliche Interessen immer öfter den Vorzug erhalten, werden Gefühle gern als Schwäche ausgelegt. Dabei sind sie das genaue Gegenteil. Sie sind der Beweis dafür, dass in diesem knallharten Geschäft doch noch Leben steckt. Dass dort Menschen (!) arbeiten, die den Fußball genauso lieben wie die vielen Fans in den Stadien.

Dem einen oder anderen mag all dies etwas zu pathetisch sein – ebenso wie die Reaktion von Kay Bernstein. Stichwort: ein einfacher Sieg. Und ganz bestimmt gibt es auch Fußballer und Verantwortliche, denen nach einer Niederlage die Tränen kommen, weil ihnen gerade eine saftige Prämie entgangen ist.

Hertha BSC hat gelernt, Emotionen zu zeigen

Aber abgesehen von diesen Ausnahmefällen ist es doch genau das, was Mannschaften und einzelnen Spielern allzu oft vorgeworfen wird, wenn es nicht läuft. Dass sie ihr Herz nicht auf dem Platz gelassen haben. Dass sie nicht genug für die Sache, für ihren Verein, für ihr Team brennen.

Ich möchte kurz an die vergangene Saison erinnern, als Herthas leblose Leistungen erst Wut und später nur noch Resignation beim Anhang auslösten. Umso erfrischender ist es doch, dass ein Oliver Christensen schimpft wie ein Rohrspatz, wenn er ein spätes Gegentor kassiert. Dass ihm die Tränen kommen, wenn er mit seinem Patzer den Sieg noch aus der Hand gibt.

In Hertha BSC steckt wieder Leben

Dass ein Sandro Schwarz auf die Regeln der Coaching Zone pfeift, wenn Dodi Lukebakio oder Chidera Ejuke nicht das machen, was sie sollen. Dass der Trainer von seinen Assistenten im Eifer des Jubels einfach umgeworfen wird. Dass ein Jean-Paul Boetius mit einem breiten Lächeln vor der Ostkurve gefeiert wird, weil er vier Wochen nach seiner Krebserkrankung wieder auf dem Platz stand. Dass ein Wilfried Kanga nach seinem ersten Tor gar nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen. Dass dem Präsidenten nach dem Abpfiff die Tränen über die Wangen kullern.

Nicht zuletzt das Heimspiel und der Erfolg gegen Schalke haben gezeigt: In diesem Verein steckt wieder Leben. Gute Voraussetzungen für eine Saison, die am Ende nicht in der Relegation oder gar in der Zweiten Liga – und so mit bitteren Tränen – enden soll.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.