Weitere OP: Nsona fehlt Hertha BSC noch wochenlang

Kelian Nsona wurde am Mittwoch erneut am Knie operiert. Wann der Flügelspieler Hertha BSC auf dem Rasen helfen kann, ist offen.

Berlin. Das Warten auf seinen ersten Einsatz für Hertha BSC wird zum Geduldsspiel. Kelian Nsona wurde am Mittwoch erneut am Knie operiert, wie der Berliner Fußball-Bundesligist auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) erklärte. Die konservative Behandlung schlug beim 20-Jährigen nicht an, deshalb entschied sich der Hauptstadtklub für eine weitere OP.

Nsona kam im Januar diesen Jahres nach Westend, in dem Wissen, dass er wegen eines Kreuzbandrisses erst mal noch ausfallen wird. Hertha aber wollte sich die volle Kontrolle über die Behandlung des jungen Franzosen sichern und verpflichtete ihn trotz der langwierigen Verletzung.

Nsona kam mit großen Hoffnungen zu Hertha BSC

Im Sommer hatte der Flügelspieler schon wenige Male mit der Mannschaft trainiert, ehe seine Knieproblematik wieder aufbrach. Nach dem neuerlichen Rückschlag wird Nsona nun wieder wochenlang ausfallen, wie der Verein erklärte.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wann der Offensivmann, der mit großen Hoffnungen für eine halbe Million Euro vom französischen Zweitligisten SM Caen nach Berlin gekommen war, seinen ersten Einsatz im Trikot der Blau-Weißen absolvieren wird, ist offen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.