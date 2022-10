Hertha BSC erlöst sich gegen Schalke

Berlin. Wilfried Kanga hätte sich kaum einen besseren Moment aussuchen können. Das erste Tor des Stürmers bescherte Hertha BSC am Sonntagabend gleich den ersten Heimsieg der Saison. 2:1 (0:0) hieß es am Ende gegen den FC Schalke 04. Ein Erfolg, auf den der Berliner Fußball-Bundesligist lange warten musste. Und den er ausgiebig mit seinen Fans feierte.

„Das war für uns das perfekte Drehbuch“, sagte Trainer Sandro Schwarz. „Für uns war wichtig, dass wir diese Prüfung in einem schwierigen Spiel bestanden haben.“ Kapitän Marvin Plattenhardt war „überglücklich“ und sagte: „Wir wollten die drei Punkte heute hierbehalten, das hat gut geklappt.“

Hertha BSC erstmals unter Schwarz im 4-4-2

Die Erwartungshaltung war riesig. Nach dem couragierten Auftritt in Leipzig musste ein Sieg gegen Schalke, vor Anpfiff ans Tabellenende gerutscht, die logische Konsequenz sein. Die Fans sahen das ähnlich. „Belohnt euch für den Kampf – mit drei Punkten in der Hand“, stand auf einem Plakat in der Ostkurve.

Trainer Schwarz setzte auf das System, das in der zweiten Halbzeit gegen RB in der Vorwoche aus einem 0:3 noch ein 2:3 gemacht hatte. Im 4-4-2 mit Wilfried Kanga (für Ivan Sunjic) und Stevan Jovetic als Doppelspitze und Chidera Ejuke (für Marco Richter) auf dem linken Flügel sollte der erste Heimsieg der Saison endlich Realität werden.

Dass es nach 20 Minuten noch 0:0 stand, war dann aber erstmal recht glücklich. Und allein dem Videoassistenten zu verdanken. Zweimal war der Ball hinter Hertha-Keeper Oliver Christensen im Netz gelandet, zweimal hatte vorher ein Schalker im Abseits gestanden.

Hertha im Glück: zwei Abseitstore für Schalke

Erst versenkte Marius Bülter den Ball volley (15. Minute), war aber vorher regelwidrig unterwegs. Dann netzte der Ex-Unioner erneut ein, profitierte dabei aber von einer Abseitsposition seines Teamkollegen Simon Terodde (21.).

Zwei – wenn auch nicht gültige – Gegentore in sechs Minuten zeigten, dass Herthas Defensive zu durchlässig war, zu viele Räume bot, die Schalke gnadenlos ausnutzte. Dabei hatten auch die Berliner in einer zähen Partie durchaus die Möglichkeiten, um das Kräfteverhältnis auf dem Papier auch im Ergebnis zu manifestieren.

Kanga bekam erst nicht genug Druck hinter den Ball (2.) und scheiterte dann an Schalke-Torwart und Hertha-Leihgabe Alexander Schwolow (5.). Die größte Chance zur Führung aber hatte Jovetic. Nach einer temporeichen Vorarbeit von Dodi Lukebakio stand der Offensivallrounder frei vor dem Tor, schoss sich aber selbst ans Bein und lenkte den Ball damit neben den Kasten (26.).

Schwolow-Patzer begünstigt Berliner Führung

Es musste also wieder eine Halbzeit-Ansprache à la Leipzig her. Eine, in der Schwarz seiner Mannschaft deutlich machte, dass sie überlegen ist, wenn sie den Kampfgeist der vergangenen Wochen abruft. Dass sie auch die Rolle des Favoriten ausfüllen kann. Gesagt getan.

Vier Minuten waren gespielt, als Lucas Tousart aus der Distanz abzog. Sein wuchtiger Schuss landete bei Schwolow, dem der Ball aber durch die Finger schlüpfte – 1:0 (49.). Das Olympiastadion bebte, die 60.165 Zuschauer tobten. Und Schwarz? Der lag am Boden. Der Jubel seines Trainerteams hatten ihn schlichtweg umgehauen.

Allzu viel Selbstvertrauen gab die Führung den Hausherren aber nicht. Hertha wirkte fahrig, ließ Schalke durch unnötige Ballverluste immer wieder in den Strafraum vorstoßen. Sollte die Angst vor einem weiteren Rückschlag etwa größer sein als die Lust auf den Erfolg? Es sah fast danach aus.

Boetius feiert Comeback nach Hodenkrebs-Diagnose

Die Schlussphase war angebrochen, als sich Schalke im Berliner Strafraum breit machte. Florent Mollet versuchte es aus 16 Metern und traf zum Ausgleich – 1:1. Ein Zwischenstand, der nicht lange Bestand haben sollte. Denn dann machte sich Kanga auf den Weg zu seinem ersten Treffer für die Berliner.

Jovetic steckte auf den Ivorer durch, der aus dem Lauf einnetzte (89.) und sofort weiterlief Richtung Ostkurve. „Überragend. Verrückte Schlussphase, ich bin schon fast davon ausgegangen, dass wir wieder was liegen lassen, als wir den späten Ausgleich kassiert haben“, erklärte Innenverteidiger Marc Kempf. „Aber wir haben die richtige Reaktion gezeigt, haben uns nicht unterkriegen lassen.“

Eine blau-weiße Jubeltraube bildete sich, an der Seitenlinie fielen sich Schwarz und seine Assistenten in die Arme, auf der Tribüne stand Präsident Kay Bernstein mit Tränen in den Augen und atmete einmal tief durch. Die Glückseligkeit war perfekt, als auch noch Jean-Paul Boetius vier Wochen nach der Diagnose Hodenkrebs sein Comeback gab.

Die Erlösung, sie ist da. Hertha hat nach fünf Spielen ohne Sieg wieder gewonnen. Ein Gefühl, mit dem die Berliner jetzt in eine kurze Woche gehen. Schon am Freitag steht das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an.

