Der Blick aus dem Fenster ist mittlerweile deprimierend. Mit jedem Morgen, an dem ich den Vorhang zur Seite ziehe, sinkt meine Laune ein bisschen mehr. Jeden Morgen haben die Bäume auf unserer Straße weniger Blätter, jeden Morgen bietet sich ein noch trostloseres Bild als am Tag zuvor. Der farbenfrohe Herbst ist auf dem besten Weg grauer Winter zu werden. Und ich bin kein Fan davon!

Abschiede sind nämlich so gar nicht mein Ding. Als sich neulich ein langjähriger und sehr geschätzter Kollege aus unserem Team verabschiedete, habe ich so vehement gegen die Tränen angekämpft, dass ich dem Kampfgeist von Hertha BSC in der zweiten Halbzeit in Leipzig in nichts nachstand.

Hertha BSC sagt Adieu

Ähnlich sah es vor ein paar Wochen aus, als es uns nach sieben Tagen Familienurlaub wieder in alle Winde zerstreute. Da muss ich allerdings zugeben, dass die ersten Kilometer der Heimfahrt doch eine recht feuchte Angelegenheit waren. Wie gesagt: Abschiede – nichts für mich.

Es gibt aber auch Dinge, denen man gern Lebewohl sagt. Einer lästigen Erkältung zum Beispiel, der Tüte Pfandflaschen, die sich neben der Haustür schon fast heimisch fühlt, dem ein oder anderen Kilo, das sich still und heimlich auf den Hüften angesiedelt hat, oder einem ungeliebten Spitznamen, dem man nach Jahren des Leidens irgendwann doch entwachsen konnte.

Da schmerzt das Tschüss sagen wenig bis gar nicht, ist sogar fast eine Erlösung. Eine Erfahrung, die sie auch bei Hertha gerade machen. In Westend heißt es: Adieu! Adieu zum Image des ewigen Punktelieferanten. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Hauptstadtklub die Zähler verteilte wie manch einer Werbeflyer auf der Straße. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Gegner die Punkte nur noch dankend einsammeln musste, wenn man auf die Blau-Weißen traf.

Bei Hertha BSC ist Kapitulation Geschichte

Für die Fußball-Bundesliga bedeutet das jetzt: Schluss mit lustig. So einfach gibt man sich bei Hertha nicht mehr geschlagen, man wehrt sich. Die einfachen Punkte müssen deshalb woanders eingeheimst werden. Aktueller Hotspot: Ruhrgebiet. Aber nicht mehr Berlin.

Ein Fortschritt, der zeigt, dass Hertha auf dem richtigen Weg ist. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht den eigenen Vorstellungen und äußeren Erwartungen entsprechen, stimmen aber immerhin schon mal die Voraussetzungen.

Wer jetzt kritisch anmerken möchte, dass Hertha in dieser Saison aber doch 22 von möglichen 30 Punkten abgegeben hat, dem gebe ich sofort recht. Ich kann ja schließlich auch rechnen. Aber die Art und Weise, wie der Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz diese Zähler abhanden gekommen sind, war deutlich häufiger unglücklich oder manchmal sogar unverdient als noch in der Vorsaison. Kapitulation ist in jedem Fall Geschichte.

Schmerzhafte Abschiede hat Hertha BSC genug erlebt

Und trotzdem ist der Relegationsplatz zu nah. Trotzdem fehlen einfach zu viele Punkte. Aber – und auch das ist anders als vergangene Spielzeit – der Glaube, dass man sich aus dieser so vertrauten wie ungeliebten Tabellenregion bald verabschieden wird, ist groß. Und nach Jahren des Dahinsiechens sind es die kleinen Schritte, die man wertschätzen sollte. Hertha hat genug erlebt, genug schmerzhafte Abschiede hinter sich, um das zu wissen.

Man musste große Ambitionen, hochtrabende Träume und Europapokalteilnahmen abhaken. Wahrscheinlich hat auch der eine oder andere Fan seinen Hut genommen, weil die Nerven diese Talfahrt einfach nicht mehr mitgemacht haben. Wer mag es ihm verdenken.

Zum Glück gibt es noch den HSV

Doch der Anfang vom Neuanfang ist gemacht. Hertha arbeitet daran, bessere Zeiten begrüßen zu können. Der Punktelieferant aus Westend hat seine Lieferungen eingestellt. Man ist dabei, sich von Altlasten zu befreien – die überstrapazierte Beziehung zu Investor Lars Windhorst steht vor der Trennung –, um bald vielleicht noch eine ganze Menge mehr Abschiede zu feiern.

Der vom zuverlässigen Schlagzeilen-Lieferanten abseits des grünen Rasens, der von der Lachnummer der Liga, der vom angeknacksten Abstiegskandidaten, von der Skandalnudel, die einen Eklat nach dem nächsten liefert. Da muss sich Fußball-Deutschland langsam neue Opfer suchen. Wobei… Es gibt ja immer noch den Hamburger SV.