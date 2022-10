Hertha BSC: Die Berliner Offensive wird zum Fünf-Teile-Puzzle

Hertha BSC sucht in der Offensive die richtige Zusammensetzung. Welche Qualitäten harmonieren am besten?

Dodi Lukebakio, Wilfried Kanga und Chidera Ejuke (v.l.) bildeten bislang am häufigsten die Offensive von Hertha BSC.

Berlin. Es gibt sie in allen Formen, Farben und Größen. 100-Teile-Puzzle, 1000 Teile, 2000 Teile, für die ganz Verrückten sogar in der 10.000er-Variante. So umfangreich muss es für Sandro Schwarz aber gar nicht sein. Fünf Teile reichen, um den Trainer von Hertha BSC ordentlich ins Grübeln zu bringen. Weil das Puzzle, das der 44-Jährige zu lösen hat, deutlich anspruchsvoller ist als die handelsüblichen Legespielchen.

Beim Berliner Fußball-Bundesligisten sind sie auf der Suche nach der richtigen Mischung in der Offensive. Zu Beginn der Saison sah es so aus, als hätten Wilfried Kanga, Chidera Ejuke und Dodi Lukebakio die Stammplätze im Schwarzschen 4-3-3 sicher. In den vergangenen zwei Wochen hat sich aber ein wenig getan.

Hertha BSC hat in der Offensive genügend Qualität

Stevan Jovetic ist in die Sturmspitze gerückt, beim jüngsten 2:3 in Leipzig war es Marco Richter, der auf dem Flügel von Beginn an ran durfte. Kanga und Ejuke fanden sich auf der Bank wieder und bekamen die Jokerrolle zugeteilt.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nun ist es alles andere als nachteilig, einen quirligen Offensivmann wie Ejuke noch in der Hinterhand zu haben. Und auch Kanga zeigte gegen RB, dass er als Einwechselspieler funktioniert, als er Sekunden vor dem Schlusspfiff den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Allein das berühmte Quäntchen Glück fehlte.

Qualität ist also genügend vorhanden. Die Frage, die es jetzt zu beantworten gilt: Wer harmoniert mit wem am besten? Dodi Lukebakio ist und bleibt der Mann der Wahl auf dem rechten Flügel. Der Belgier ist Herthas bester Torschütze, hat schon fünf Mal getroffen und glänzte gegen Leipzig sogar mit einer bockstarken Defensivaktion.

Lukebakio wird vor Schwarz zum flinken Reh

Zehn Minuten vor Schluss hatte Christopher Nkunku die Große Chance zum vierten Treffer für RB, Lukebakio aber grätschte den Versuch des RB-Profis noch neben das Tor. „Dieser Save zweite Halbzeit, als er diesen Sprint angesetzt hat, das war symptomatisch für uns als Gruppe“, erklärte Schwarz. „Wie die Jungs neben dem Tor die Aktion abgefeiert haben. Gänsehaut.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Lukebakio die Erwartungen in der ersten Hälfte nicht erfüllen konnte. Oder wie es Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic im ZDF-„Sportstudio“ zusammenfasste: „Erste Halbzeit grottenschlecht, zweite Halbzeit überragend.“

Ein Begründung für den sprunghaften Leistungsanstieg hatte Bobic auch parat: „Komischerweise, wenn er auf der Seite von Sandro ist, spielt er richtig gut“, sagte der Manager. In der zweiten Hälfte führten Lukebakios Laufwege immer direkt an der Coachingzone von Schwarz vorbei. Und der Trainer ließ kaum eine Möglichkeit aus, seinen Schützling lautstark anzutreiben.

Richter liefert Argumente für weiteren Startelfeinsatz

„Er hat verstanden, was er beisteuern kann“, wusste Bobic, „welche Energie er der Mannschaft geben kann.“ Und solange Kelian Nsona (Knieprobleme) noch keine Option auf dem rechten Flügel ist, ist Lukebakio fester Bestandteil von Herthas Offensiv-Puzzle.

Ganz so sicher sind sich die anderen vier Angriffsprotagonisten nicht. Richter sammelte bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison auf der linken Außenbahn Argumente in eigener Sache, weil „das Zusammenspiel mit Suat Serdar im zentralen Bereich“ Wirkung zeigte, wie Cheftrainer Schwarz beobachtete.

Fehlerfrei war aber auch Richter nicht. Vor dem 0:1 gab es ein Missverständnis mit Jovetic im Mittelfeld, das zu einem fatalen Ballverlust und schließlich zum Gegentor führte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Außenspieler aber immerhin schon einen seiner gefährlichen Distanzschüsse ausgepackt, von denen zwei in dieser Spielzeit bereits ihren Weg ins gegnerische Netz fanden.

Ejuke kommt als quirliges Element von der Bank

Damit ist der 24-Jährige deutlich torgefährlicher als Ejuke, der sich bislang vergeblich Richtung Kasten abgemüht hat. Gegen Leipzig hatte der Nigerianer die wohl größte Chance zum Ausgleich, als er allein auf RB-Keeper Janis Blaswich zulief und den Ball doch nicht im Tor unterbringen konnte. „Diese Aktion. Da denkst du dir nur: Bitte, hau das Ding einfach rein“, sagte Schwarz. „Und dann ist völlige Ekstase. Aber das haben wir nicht geschafft.“

Weil Ejuke die falsche Entscheidung getroffen hatte, wie Schwarz nach intensivem Videostudium erkannte: „Er muss lupfen.“ Es könnte also gut sein, dass Richter auch am Sonntag im Heimspiel gegen Schalke 04 (17.30 Uhr, DAZN) wieder erste Wahl ist.

Hertha BSC bald vielleicht öfter im 4-4-2?

Bei Jovetic sieht es ähnlich aus. Der Offensivallrounder bekam in Leipzig erneut den Vorzug vor Kanga. Auftrumpfen konnte er aber erst, als er in der zweiten Halbzeit zusammen mit dem Ivorer auf dem Platz stand. „Gutes Zusammenspiel von den beiden, sie haben sich sehr gut bewegt“, lobte Schwarz. „Wir haben dann noch mehr Präsenz vorn. Da wollten wir den Mut haben, noch mal einen tiefen Spieler mit Willi zu haben. Jove ist dann der Spieler, der zwischen die Linien kommt.“

Die Umstellung auf ein 4-4-2 tat der Mannschaft gut – und ist deshalb vielleicht auch eine Option für die Zukunft. Es wäre jedenfalls eine Lösung für Herthas Offensiv-Puzzle, bei der vier von fünf Teilen ihren Platz finden würden. Wie gut sie zusammenpassen, wird sich dann zeigen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.