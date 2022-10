Hertha BSC kassiert eine Niederlage, die Mut macht

Berlin. Sandro Schwarz fuchtelte mit den Armen, forderte den Anhang von Hertha BSC energisch auf, seiner Mannschaft ordentlich zuzujubeln. Dabei stand der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten so nah vor dem Fanblock wie noch nie. Sein Anliegen: Dieses Team hat es verdient, gefeiert zu werden. Auch wenn es am Sonnabend nach dem 2:3 (0:3) gegen RB Leipzig als Verlierer vom Rasen gehen musste.

„Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir glücklich nach Hause fahren“, sagte der Chefcoach. „Aber wir müssen das Positive daraus ziehen. Was meine Jungs in der zweiten Halbzeit abgerissen haben, Wahnsinn. Ich liebe sie dafür, was sie da gemacht haben.“

Auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic klatschte mit jedem einzelnen Spieler ab, gab dem einen oder anderen noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg in die Kabine. Die Botschaft war klar: Diese Niederlage sollte niemanden in Westend knicken. Dafür hatte die Mannschaft zu eindrucksvoll gezeigt, was sie in den vergangenen Wochen gelernt hat.

Richter rotiert bei Hertha BSC in die Startelf

„Die zweite Halbzeit unterstreicht den Weg, den wir gehen“, sagte Innenverteidiger Marc Kempf. „Viele sind nach dem 0:3 wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wir hier mit 0:4 oder 0:5 nach Hause gehen. Aber wir haben sie eines Besseren belehrt.“

Dabei stand Trainer Schwarz in der ersten Halbzeit der Schock ins Gesicht geschrieben. Drei Gegentore innerhalb von 20 Minuten – das war definitiv nicht der Plan von Herthas Chefcoach im Duell mit seinem besten Kumpel Marco Rose, der seit sechs Wochen die Leipziger betreut.

Erst hatte Emil Forsberg eine Flanke von Dominik Szoboszlai mit dem Knie ins Tor gedrückt (25. Minute), nachdem Marco Richter, der – zum ersten Mal seit seiner Krebserkrankung – für Chidera Ejuke in die Startelf rotiert war, und Stevan Jovetic den Ball im Mittelfeld vertändelt hatten. Dann war es David Raum, der die Kopfballvorlage von Herthas Agustin Rogel nach einer Ecke an Oliver Christensen vorbei lenkte (30.).

Hertha BSC kassiert drei Gegentore in der ersten Hälfte

Kurz vor dem Pausenpfiff lieferte Raum einen langen Ball in den Strafraum, wo André Silva im Getümmel ungehindert aufs Tor schießen konnte. Sein Versuch landete am Pfosten, wo Willi Orban lauerte und einschob (45.).

Drei Chancen, drei Tore. Hertha wurde Opfer der Leipziger Effizienz. Dabei hatte es erst so ausgesehen, als hätten die beiden 0:6- und 1:6-Klatschen der Vorsaison keine bleibenden Schäden hinterlassen. Die Gäste aus der Hauptstadt mauerten nicht, spielten mutig nach vorn und konnten mit Richter das erste Ausrufezeichen setzen.

Der Flügelspieler hielt aus gut 20 Metern einfach drauf, RB-Keeper Janis Blaswich machte sich lang und lenkte den Ball über die Latte (2.). Abgesehen von Jovetics Flugeinlage, die das Spielgerät weit über das Tor beförderte (35.), war’s das mit blau-weißen Offensivvorstößen.

Trainer Sandro Schwarz mit mutigen Wechseln

Der Dreierschlag hatte die Mannschaft von Trainer Schwarz sichtlich verunsichert. Ein Gegentor hatten die Berliner in dieser Saison schon mehrmals kompensieren können, zwei, geschweige denn drei aber nicht.

Hertha hatte mit Beginn der zweiten Hälfte also wenig bis gar nichts mehr zu verlieren. Und so setzte der Coach alles auf Angriff. Ivan Sunjic, im defensiven Mittelfeld beheimatet, machte Platz für Stürmer Wilfried Kanga. Maxi Mittelstädt ersetzte Kapitän Marvin Plattenhardt. Schadensbegrenzung oder gar Kapitulation? Nicht mit Schwarz.

Lukebakio bringt Hertha BSC per Elfmeter ran

Das Signal an die Mannschaft funktionierte. Hertha drückte, blieb mutig und brauchte zwei Minuten, um zurück ins Spiel zu kommen. Jonjoe Kenny flankte in die Mitte, Abdou Diallo wehrte aber mit dem Arm ab – Schiedsrichter Harm Osmers zeigte sofort auf den Punkt. Dodi Lukebakio – Herthas Mann für die Bälle vom Elfmeterpunkt – trat an und verwandelte: 1:3 (62.).

Dann wieder Lukebakio, der einen Freistoß in den Strafraum schlug, Jovetic nahm den Ball geschickt an und netzte aus der Drehung ein – 2:3 (64.). Das erste Tor für den Offensivallrounder seit Mitte Februar, seit dem 1:6-Debakel gegen Leipzig. Und jetzt? War Hertha in einem Spiel, das in der Vergangenheit gern mal 0:6 ausging, plötzlich wieder dran.

Von Lethargie oder Mutlosigkeit war nichts zu sehen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, ohne die ganz großen Möglichkeiten. Bis zur 80. Minute. Erst war es Christopher Nkunku mit der großen Möglichkeit, um den Leipziger Sieg einzutüten, hatte die Rechnung aber ohne Lukebakio gemacht, der den Ball kurz vor der Linie noch weggrätschte.

Kanga hat kurz vor Schluss die große Chance zum Ausgleich

Und im direkten Gegenzug war es der eingewechselte Ejuke, der das 3:3 auf dem Fuß hatte. Der Flügelspieler, allein auf dem Weg zum Tor, versuchte es mit einem Chipball, bekam aber nicht genug Druck hinter den Ball – Kevin Kampl rettete in höchster Not (81.).

Herthas Trainer legte noch mal nach, brachte Davie Selke und hatte damit alle Offensivspieler auf dem Rasen, die er auf der Bank finden konnte. Der Stürmer war gerade auf dem Platz, als der Ball erneut hinter Christensen einschlug. Nkunku durfte aber nur kurz jubeln, der VAR entschied auf Abseits (84.).

Fünf Minuten Nachspielzeit sollte der durchaus ansehnliche Fußball-Krimi bekommen. Fünf Minuten, um doch noch den Lucky Punch zu setzen. Kanga war ganz nah dran, als er den Ball aus spitzem Winkel an den Pfosten setzte (90.+4).

Torschütze Lukebakio war trotzdem einigermaßen zufrieden: „Unglaublich, ich bin so glücklich und so stolz auf meine Mannschaft. Das gibt so viel Spaß und so viel Hoffnung für die kommenden Spiele.“ Die Niederlage in Leipzig, sie taugt bei Hertha als Mutmacher.

