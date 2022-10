Hertha BSC wird zum Meister der Punkteteilung

Hertha BSC verpasst auch gegen Freiburg den ersten Heimsieg der Saison und holt das vierte Remis in Folge.

Berlin. Ein Punkt ist besser als kein Punkt. So oder so ähnlich lautet aktuell das Motto von Hertha BSC. Am Sonntagabend holte der Berliner Fußball-Bundesligist vor 40.481 Zuschauern im Olympiastadion das vierte Remis in Folge, kam gegen den SC Freiburg trotz überzeugender Leistung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

„Es ist ärgerlich, dass wir nach so einer Leistung nicht die drei Punkte hier behalten haben“, sagte Cheftrainer Sandro Schwarz. Die Bilanz von Innenverteidiger Marc Kempf fiel ähnlich aus: „Wir haben uns aus unserer Sicht nicht belohnt für ein gutes Spiel. Aber wir sind auch stolz, schon fünfmal in Folge nicht verloren zu haben.“

Hertha BSC mit zwei Änderungen in der Startelf

Ein halbwegs versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Woche, in der in Westend wenig über Fußball gesprochen wurde. Das Beben rund um Investor Lars Windhorst, der Hertha den Rückkauf seiner Anteile angeboten hatte, dominierte die Schlagzeilen. Mehr aber auch nicht, wenn man Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic glauben mochte.

„Es bricht ja nichts weg von einem Investor. Der Investor hat ja bezahlt. Das sind die Fakten“, sagte der Manager zu möglichen negativen finanziellen Folgen für den Hauptstadtklub. „Wir gehen geschlossen das Thema auch an und werden das sauber, offen und transparent, wie das unsere Mitglieder und unsere Fans auch verlangen, abarbeiten.“

Wie lange das dauern wird, bleibt abzuwarten. Und bis dahin gab es ja auch noch den Sport, auf den es sich zu konzentrieren galt. Dass Schwarz gegen Freiburg nicht die gleiche Elf ins Rennen schicken würde, die vor einer Woche das 1:1 gegen Hoffenheim geholt hatte, war kein Geheimnis mehr.

Jovetic mit erstem Startelf-Einsatz in dieser Saison

Agustin Rogel ersetzte den am Knöchel verletzten Filip Uremovic in der Innenverteidigung. Überraschend aber war der Wechsel in der Sturmspitze. Weil sich Wilfried Kanga nicht topfit fühlte, kam Stevan Jovetic zu seinem ersten Startelfeinsatz.

Den Offensivallrounder, bislang nur Kurzarbeiter, hatte man beinahe vergessen. Dabei hat der Montenegriner Qualitäten, die Herthas Angriffsspiel durchaus beleben können. Bis Jovetic die allerdings abrufen konnte, dauert es ein wenig. Die gesamte Mannschaft tat sich schwer. Und weil auch Freiburg nach dem Europa-League-Erfolg am vergangenen Donnerstag gegen Nantes müde wirkte, dauerte es, bis die Partie auf Betriebstemperatur war.

Dodi Lukebakios Sololauf endete im Toraus (14. Minute), Oliver Christensen verschätzte sich auf der anderen Seite, die Breisgauer konnten aus dem leeren Tor aber keinen Profit ziehen (15.), wenig später setzte Freiburgs Michael Gregoritsch einen Kopfball über die Latte (16.).

Lukebakio trifft per Elfmeter für Hertha BSC

Gefährlich wurde es dann nach gut 20 Minuten. Christensen parierte mit einem Reflex gegen Daniel Kyereh, Hertha aber konnte sich nicht so recht befreien. Und deshalb bekam Kyereh eine zweite Chance. Ritsu Doan setzte sich auf der linken Seite gegen Marvin Plattenhardt durch und flankte ins Zentrum, wo Kyereh aus kurzer Distanz vollstreckte – 0:1 (22.).

Ein Gegentor aus dem Nichts. Ein Schock für den Hauptstadtklub, der es in den vergangenen drei Partien allerdings immer schaffte, einen Rückstand noch in ein Unentschieden umzumünzen. Und so brauchte es einen Elfmeter, um zurück ins Spiel zu kommen.

Jovetic wollte am Strafraum auf Chidera Ejuke weiterleiten, der Ball aber prallte Freiburgs Christian Günter an den Arm – Schiedsrichter Robert Schröder zeigte sofort auf den Punkt. Der VAR checkte nur noch schnell, ob vorher nicht doch noch ein Herthaner im Abseits stand. Negativ.

Lukebakio trat an und versenkte humorlos auf halber Höhe – 1:1 (32.). Das vierte Saisontor des Flügelspielers ließ die Berliner mutiger werden, Ejuke hatte wenig später schon die Riesenchance zur Führung. Der Nigerianer überwand SC-Keeper Mark Flekken, traf aus eigentlich guter Position von halbrechts aber nur das Außennetz (39.).

Serdars Treffer zum 2:1 reicht des Berlinern nicht

Fast schien es so, als könnte sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung anfreunden. Der Trainer aber war anderer Meinung. Schwarz schickte Marco Richter für Ejuke auf den Rasen, trieb seine Mannschaft immer wieder gestenreich nach vorn.

Und während auf den Rängen zahlreiche Lichter aufgingen – die Zuschauer leuchteten im etwas düsteren Olympiastadion mit ihren Handy-Taschenlampen – hatte auch Suat Serdar eine zündende Idee. Richter behauptete den Ball, Serdar nahm ihn dankend an, marschierte zwei, drei, vier Schritte Richtung Tor und zog aus gut 17 Metern ab. Der Ball schrammte an Flekkens Fingerspitzen vorbei und schlug unten links ein – 2:1 (61.).

Die Führung gab Hertha Auftrieb, das Team wirkte konzentriert, fokussiert und selbstbewusst. Die Berliner gaben zwar den Takt vor, Freiburg aber machte das Tor. Nach einem Freistoß von Günter bekam Hertha-Keeper Christensen den Ball nicht zu greifen, Kevin Schade staubte ab und netzte zum 2:2 ein (78.).

Es blieb bei der Punkteteilung. Das vierte Unentschieden in Folge für Hertha – immerhin etwas Konstanz in so unruhigen Zeiten.

