Hertha BSC: Zugang Rogel soll der neue Stabilisator werden

Berlin. Bei Hertha BSC ging es am Mittwoch zu wie im Taubenschlag. Die einen flogen in Westend ein, die anderen machten den Abflug. Einen Tag vor Ende der Transferphase war eine Menge los beim Berliner Fußball-Bundesligisten. Während Krzysztof Piatek und Deyovaisio Zeefuik beim Training auf dem Schenckendorffplatz fehlten, trudelte Agustin Rogel auf der Geschäftsstelle ein.

Wenig später folgte die Vollzugsmeldung, die keine Überraschung mehr war. Dass der uruguayische Innenverteidiger beim Hauptstadtklub andocken würde, hatte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic schon am vergangenen Sonntag erklärt. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann der Transfer des 24-Jährigen tatsächlich über die Bühne gehen würde. Am Mittwochabend war es so weit.

Rogel soll bei Hertha BSC mitreißen

„Agustin hat mit seinen 1,91 Metern und seinem Spielstil auf dem Feld viel Präsenz, überzeugt mit Zweikampfstärke, Einsatzfreude und einer tollen Mentalität, die Mitspieler mitreißen kann“, sagte Bobic über den Abwehrspieler, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat.

Auch auf der Seite der Abgänge wird sich noch etwas tun. Schon am Mittwochmorgen hatten einige Medien darüber berichtet, dass Piateks Wechsel kurz bevorstehe. Der Stürmer ist schon seit seiner Rückkehr aus Florenz, wohin er in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war, ein Abschiedskandidat. Bislang hatte sich nur kein Abnehmer gefunden.

Das änderte sich Anfang dieser Woche, als US Salernitana – der Klub von Ex-Bayern-Star Franck Ribéry – noch einmal anklopfte. Angeblich war der italienische Erstligist schon im Juli an einer Verpflichtung des Polen interessiert, damals kam der Transfer aber nicht zustanden. Jetzt soll Piatek, der im Januar 2020 für 24 Millionen Euro vom AC Mailand gekommen war, ausgeliehen werden.

Piatek vor Wechsel in die italienische Liga

Für Bobic dürfte das nur eine Kompromisslösung sein. Ein Verkauf des polnischen Angreifers sollte dazu beitragen, den auferlegten Transferüberschuss zu generieren. Durch das Leihgeschäft spart Hertha nun lediglich das Gehalt, das laut „Bild“ bei 4,5 Millionen Euro im Jahr liegt. Dem Vernehmen nach sollen die Berliner aber wohl einen Teil des Salärs weiter zahlen.

Das Wechseltheater um Piatek hat seinen finalen Akt also noch nicht erreicht. Auch wenn Salernitana eine Kaufoption besitzen soll, könnte die Posse im nächsten Sommer weitergehen. Dann wird auch die Zukunft von Fredrik Björkan in Berlin neu verhandelt.

Der norwegische Linksverteidiger wechselte am Montag auf Leihbasis zu Feyenoord Rotterdam, soll dort Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln. Bei Hertha hatte der 24-Jährige mit Kapitän Marvin Plattenhardt und Maxi Mittelstädt zu viel Konkurrenz auf seiner Position.

Hertha BSC holt keinen weiteren Torhüter

Auch für Deyovaisio Zeefuik war zuletzt kein Platz mehr im Kader. Der Rechtsverteidiger absolvierte zwar die gesamte Vorbereitung unter Trainer Sandro Schwarz, stand aber in den vergangenen drei Pflichtspielen nicht im Aufgebot. Der Niederländer könnte in die zweite englische Liga wechseln, wo er schon vergangene Rückrunde leihweise aufgelaufen war.

Sicher ist hingegen schon, dass Hertha keinen neuen Torhüter mehr verpflichtet. Nach der Suspendierung von Rune Jarstein, hatte sich Bobic umgeschaut, bei BildTV aber dann erklärt: „Da kommt keiner. Wir wollen jetzt in unsere Gruppe investieren. Da brauchst du Ruhe, keinen Aktionismus.“ Inwieweit bis Transferschluss am Donnerstagabend um 18 Uhr noch investiert wird, bleibt spannend.

