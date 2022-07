Hertha BSC feiert 130. Geburtstag

Hertha BSC feiert am Samstag 130. Geburtstag. Vor dem Jubiläumsfest äußerte sich Präsident Kay Bernstein in einem Video.

Berlin. Präsident Kay Bernstein hat zum 130. Geburtstag von Hertha BSC von Ehrfurcht vor der langen Geschichte des Clubs gesprochen. "130 Jahre sind so eine lange Zeit, dass sie nicht wirklich in mein Vorstellungsvermögen passen, aufgrund der Schnelllebigkeit", sagte Bernstein in einem Video, das Hertha am Montag auf seine Internetseite stellte. Er habe wahnsinnigen Respekt vor der Zahl und "wahnsinnigen Respekt davor, ein Teil davon zu sein, diese Geschichte weiterzuschreiben." Der 41-Jährige war Ende Juni zum neuen Chef von Hertha gewählt worden.

Das Video wurde am Arkonaplatz in Berlin-Mitte gefilmt, wo die Brüderpaare Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz am 25. Juli 1892 den Club auf einer Parkbank gegründet haben sollen. "Es löst Gänsehaut und Demut aus, hier zu sein. Man denkt darüber nach, dass hier einmal alles begonnen hat", sagte Bernstein. Es sei wichtig die Tradition zu bewahren und an Jüngere weiterzugeben. "Wir sind der älteste Verein in der Bundesliga, wir haben 130 Jahre Geschichte. Davon können andere Vereine aus der Stadt nur träumen." Alle Herthaner und Herthanerinnen könnten mithelfen, wieder mehr Menschen vom Club zu überzeugen und zu begeistern.

Hertha BSC veranstaltet Jubiläumsfest im Olympiapark

Am Samstag veranstaltet Hertha im Olympiapark ein Jubiläumsfest (11.00 Uhr). Dabei wird es unter anderem ein Fanturnier um den Hanne-Sobek-Wanderpokal, ein Training der Profis im Amateurstadion und Führungen durch die Geschäftsstelle sowie die Fußball-Akademie geben. Einen Tag später (18.00 Uhr/Sky) treten die Berliner in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Eintracht Braunschweig an.