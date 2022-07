Plattenhardt ist der neue Kapitän von Hertha BSC

Hertha BSC hat einen neuen Kapitän. Ab sofort führt Marvin Plattenhardt die Mannschaft des Fußall-Bundesligisten an.

Marvin Plattenhardt führt Hertha BSC ab sofort an.

Burton upon Trent. Hertha BSC hat einen neuen Kapitän: Marvin Plattenhardt führt den Berliner Fußball-Bundesligisten ab sofort an. Der 30-Jährige übernimmt das Amt von Dedryck Boyata, der in den vergangenen beiden Jahren die Spielführerbinde getragen hat. „Ich freue mich natürlich, das ist eine Riesenehre, die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen“, sagte Plattenhardt.

Unterstützt wird der Linksverteidiger von Kevin-Prince Boateng. Der Routinier übernimmt das Amt des Vize-Kapitäns, wie aus einem kurzen Video hervorging, das der Hauptstadtklub am Donnerstag in den sozialen Netzwerken postete. „Wir werden das rocken“, erklärte Boateng.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.