Torunarigha schließt das Kapitel Hertha BSC

Nach 16 Jahren in Berlin verlässt Jordan Torunarigha Hertha BSC und wechselt zu KAA Gent. Der nächste Schritt soll her.

Burton upon Trent. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Jordan Torunarigha bei Hertha BSC nicht glücklich ist. Erst die Leihe in der Rückrunde zu KAA Gent, dann die Gerüchte um einen endgültigen Wechsel. Die Premier League sollte es werden, so der Wunsch des 24-Jährigen. Am Ende ist es Belgien. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstagnachmittag mitteilte, verpflichtet Gent den Innenverteidiger nun fest.

„Mein Weg in Berlin, bei meinem Verein, bei meiner Hertha endet“, schrieb Torunarigha bei Instagram. „Ich verabschiede mich bei einem Klub, der mir mehr ermöglicht hat, als ich mir je erträumt habe. Profi werden, unvergessliche, sportliche Momente erleben, Freundschaften fürs Leben schließen und vor allem für unglaubliche Fans fighten und siegen. Ich konnte einen unbeschreiblichen Weg gemeinsam mit euch gehen, der für mich immer etwas ganz besonderes bleiben wird. Für mich ist die Zeit gekommen, meine Entwicklung auf einem anderen Weg weiterzubringen.“

Hertha BSC verliert ein Eigengewächs

Schon am Sonntag war Torunarigha aus Herthas Trainingslager im St. George’s Park in Burton upon Trent abgereist, wurde für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Zwei Tage später folgte Vollzug. Damit geht der gebürtige Chemnitzer nach 16 Jahren beim Hauptstadtklub den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2006 war er in den Nachwuchs der Berliner gewechselt, durchlief seitdem sämtliche Stationen und reifte sogar zum Nationalspieler. Weil Torunarigha aber schon in der Hinrunde der vergangenen Saison unzufrieden mit seinem Status als Ersatzspieler war, entstand der Wunsch nach Luftveränderung. 73 Bundesliga-Spiele und fünf Tore später ist das Kapitel Hertha BSC nun beendet.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.