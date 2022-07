Nach einem Jahr: Stürmer Belfodil verlässt Hertha BSC

Berlin. Ishak Belfodil und Hertha BSC gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, verlässt der Stürmer Berlin nach einer Saison wieder. „Danke für deinen Einsatz und die gemeinsame Zeit in Blau-We️iß“, twitterte der Hauptstadtklub.

Der 30-jährige Algerier war im August 2021 zu Hertha gekommen, sollte den Abgang von Jhon Cordoba auffangen und bestritt 30 Pflichtspiele für die Berliner. Sechs Treffer stehen nach einem Jahr in Westend in seiner Bilanz.

Hertha BSC hat vier Stürmer im Kader

Der Abschied des bulligen Stürmers hatte sich schon angedeutet. Zum einen konnte Belfodil die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, zum anderen eckte er mit seiner Art an. Im Abstiegskampf strich der damalige Trainer Felix Magath den Angreifer aus dem Kader, weil er im Training nicht die angemessene Einstellung gezeigt hatte. Weil Belfodils Vertrag am 30. Juni auslief, folgte am Freitag der Abschied. Wohin es den Rechtsfuß zieht, ist offen. Zuletzt war ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Gespräch.

Mit Rückkehrer Jessic Ngankam (Greuther Fürth), Davie Selke, Youngster Derry Scherhant und Krzysztof Piatek hat Hertha aktuell vier Stürmer im Kader. Allerdings steht auch Piatek nach dem Ende seiner Leihe zum AC Florenz vor einem Wechsel.

