Hertha BSC: Manager Bobic - neuer Trainer in den nächsten Tagen

Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC, will in den kommenden Tagen einen neuen Trainer präsentieren.

Berlin. Nicht mal 24 Stunden nach dem erfolgreichen Klassenerhalt steht die Verpflichtung eines neuen Trainers bei Hertha BSC unmittelbar bevor. Dies verkündete Fredi Bobic auf einer Medienrunde am Dienstagmittag. „Ich bin sehr weit mit den Gesprächen. Wir werden in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren“, sagte Hertha Geschäftsführer Sport.

Coach Felix Magath, unter dem Hertha mit dem 2:0 im Relegationsrückspiel beim Zweitliga-Dritten Hamburger SV den Klassenerhalt im letzten Moment doch noch geschafft hatte, hatte sein Ende beim Hauptstadtklub bereits wenige Augenblicke nach dem Abpfiff am Montagabend bestätigt. „Das Projekt ist schon beendet“, sagte Magath.

Über die Rettungsmission von Magath sagte Bobic: „Wenn du Entscheidungen treffen musst, dann musst du sie mit voller Überzeugung treffen. Diese Überzeugung hatte ich mit Felix Magath. Er hat es vielen Kritikern noch mal bewiesen. Ich kann ihm dankbar sein, wir sind nicht abgestiegen.“

Zugleich kündigte Bobic nochmals an, dass es einen Umbruch bei Hertha BSC geben wird. „Das wird viel Kraft kosten, aber ich habe die Kraft.“ Auch die erste Entscheidung im Kader ist gefallen: Arne Maier wird nicht zu Hertha zurückkehren. Der Mittelfeldspieler schließt sich dauerhaft dem FC Augsburg an, an den er bereits in der abgelaufenen Saison von Hertha ausgeliehen war.

