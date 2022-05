Vor dem Relegations-Hinspiel: Ticket-Ärger bei Hertha BSC

Vor dem Hinspiel in der Relegation herrscht bei den Hertha-Fans Ticket-Frust. Homepage am Montag vorübergehend nicht verfügbar.

Berlin. Bei Hertha BSC herrscht Ticket-Frust. Der Kartenvorverkauf für das Heimspiel in der Relegation der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV (Donnerstag, 20.30 Uhr) geriet am Montag kurzzeitig aus technischen Gründen ins Stocken. Die Homepage der Berliner brach zusammen, als der offene Verkauf begann. Am Wochenende hatte es schon Verwirrung um das Vorkaufsrecht für Dauerkarteninhaber und gegeben. Fans kritisierten das gesamte Prozedere in den Sozialen Netzwerken.

„Ich werde dazu auf der Mitgliederversammlung Auskunft geben. Schon mal auf diesem Weg: Das haben wir nicht gut gelöst und ich entschuldige mich dafür bei allen Betroffenen“, schrieb Hertha-Geschäftsführer Ingo Schiller bei Twitter. Dem Vernehmen nach sind bereits bis zu 50.000 der gut 76.000 verfügbaren Karten für das Spiel am Donnerstag verkauft.

Hertha BSC mit Kommunikationsfehler

Hertha hatte schon am Sonntag einen Kommunikationsfehler eingeräumt, nachdem es zunächst so aussah, als müssten sich auch Dauerkarten-Inhaber neue Tickets für das Relegations-Hinspiel kaufen. Wenige Stunden später die Entwarnung: Saisonkarteninhaber bekamen einen Code, mit dem sie sich ihre Eintrittskarten sichern konnte.

Weil sich einige Fans da aber sicherheitshalber schon neue Tickets gekauft hatten, war der Frust groß. Die Karten sollen jetzt an andere Anhänger weitergegeben werden, wie Hertha auf seine Homepage riet.