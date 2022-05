Hertha BSC: Keeper Lotka droht in der Relegation auszufallen

Berlin. Schlechte Nachrichten für Hertha BSC: Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonntagvormittag mitteilte, droht Marcel Lotka für das Hinspiel in der Relegation am Donnerstag (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) auszufallen. Der Keeper hat sich beim 1:2 am Sonnabend bei Borussia Dortmund einen Nasenbeinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Der 20-Jährige war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte beim Klären eines langen Balls mit dem Gesicht gegen den Pfosten geknallt und musste anschließend behandelt werden. Nach der Halbzeit ging es für Lotka trotzdem weiter. Die Diagnose folgte am Sonntag.

Hertha BSC geht ins Kurz-Trainingslager

Für den Hauptstadtklub, der mit seiner Niederlage und Stuttgarts Sieg gegen Köln doch noch auf den Relegationsplatz rutschte, geht es am Dienstag in ein Kurz-Trainingslager nach Kienbaum. Dort will Cheftrainer Felix Magath seine Mannschaft auf die beiden entscheidenden Spiele am 19. Mai und am 23. Mai gegen den Dritten der Zweiten Liga (beide 20.30 Uhr, Sky und Sat.1) vorbereiten.

