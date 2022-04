Training mit Ständchen: Geburtstagskind Serdar will Sieg

Berlin. Mit einem Geburtstagsständchen für Suat Serdar ist Hertha BSC nach der bitteren Derby-Pleite in die Trainingswoche vor dem wichtigen Spiel beim FC Augsburg gestartet. "Lasst uns gut trainieren und den Sieg holen, die wichtigen drei Punkte", sagte der nun 25-Jährige Serdar am Montag auf die Frage von Trainer Felix Magath nach seinen Wünschen. "Das machen wir für dich, Suat", gab Magath zurück.

Der Trainer zeigte sich trotz des bitteren 1:4 gegen Union Berlin betont gelassen. Etwas später als seine Mannschaft kam er zum Trainingsplatz gejoggt. Für die Mannschaft standen zunächst Dehn- und Lockerungsübungen auf dem Programm. Stürmer Stevan Jovetic, der gegen Union verletzt ausgewechselt worden war, fehlte im Training wie der verletzten Stammtorwart Alexander Schwolow. Niklas Stark konnte nach seiner Knöchelblessur wieder Aufwärmübungen mitmachen. Davie Selke kehrte nach einer Gehirnerschütterung zurück. Geschäftsführer Fredi Bobic schaute sich die Einheit an.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hertha rangiert nach der dritten Derby-Pleite in dieser Saison weiterhin auf Rang 17 in der Bundesliga. Nun stehen für das Team entscheidende Wochen mit Spielen gegen die Konkurrenz im Abstiegskampf an. Nach der Partie in Augsburg am kommenden Samstag empfängt Hertha den VfB Stuttgart im Olympiastadion. Danach geht es zu Arminia Bielefeld.