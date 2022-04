Baustellen über Baustellen bei der Hertha

Berlin. Das 1:4 im Derby gegen den 1. FC Union Berlin war der nächste Nackenschlag für die in Richtung Liga zwei taumelnde Hertha. Der neue Trainer wirkt ratlos, der Manager dünnhäutig, die Mannschaft ist verunsichert. Der schwelende Konflikt zwischen Präsident und Investor und nun auch noch neuer Fan-Ärger. Wie kann das Ruder im Abstiegskampf noch herumgerissen werden?

Eine Bestandsaufnahme

Die Mannschaft: Verdient sie diesen Namen noch? Das Hertha-Gebilde macht einen bemitleidenswerten Eindruck und bekommt von allen Seiten Gegenwind. Vermeintliche Führungsspieler wie Kapitän Dedryck Boyata oder die Routiniers Vladimir Darida und Peter Pekarik verstecken sich. Die jungen Berliner wie Maximilian Mittelstädt, Marton Dardai oder Linus Gechter sind mit der Situation (natürlich) überfordert. Angeblich individuelles Potenzial einzelner Spieler verliert sich in kollektiver Orientierungslosigkeit - frappierend zu sehen im Abwehrverhalten mit rund 2,3 Gegentoren pro Spiel.

Das Programm: Die Gegner im Endspurt sind der Mutmacher. Nun stehen die Spiele beim FC Augsburg (Platz 14/32 Punkte), gegen den VfB Stuttgart (15/27) und bei Arminia Bielefeld (16/26) an. Die Hertha hat als 17. auch 26 Zähler, aber die mit Abstand schlechteste Tordifferenz. „Wir haben es selbst in der Hand“, sagten Geschäftsführer Fredi Bobic und Trainer Felix Magath am Wochenende. Danach kommen auch noch die chronisch auswärtsschwachen Mainzer ins Olympiastadion. Bevor am letzten Spieltag das schwere Gastspiel bei Borussia Dortmund ansteht.

Der Trainer: Dem Magier gehen ziemlich schnell die Tricks aus. Nach dem Derby wirkte Felix Magath desillusioniert. Und seine Aussagen klangen auch schon sehr nach Selbstschutz. Die Mannschaft keine Einheit, die Zeit zu knapp, um Qualität zu vermitteln. Was kann er bloß noch tun? Magath vertraut natürlich auf sich selbst und seine (fast) makellose Bilanz bei Rettungsaktionen. „Ich habe es immer geschafft“, sagte der 68-Jährige beim TV-Sender Bild trotzig. Nur mit dem FC Fulham in England stieg Magath ab.

Die Fans: Sturm auf den Trainingsplatz im Januar, Trikot-Klau nach der nächsten Derby-Schmach am Samstag. Die Stimmung ist explosiv und die organisierten Fans machen einen Furcht einflößenden Eindruck. Die Gruppe Harlekins Berlin ’98 machte in einem Statement klar, dass sie die Lage nicht hinnehmen will. Sie bezieht auch klare Opposition gegen Präsident Werner Gegenbauer und Investor Lars Windhorst. Eine grundlegende Erneuerung müsse her, „damit die verschiedensten Klüngeleien und Machtspielchen endlich ein Ende haben und unser Verein wieder zu alter Größe zurückfindet“, forderten die Ultras.

Der Geschäftsführer: Fredi Bobic sind längst die Augen geöffnet. Das große Berlin-Projekt wird für den bei Eintracht Frankfurt als Wunder-Einkäufer gefeierten Manager zum Stress-Programm. Mit seinen durch ökonomischen Restriktionen eingeschränkten Aktivitäten in den ersten beiden Transfer-Fenstern in Berlin lag er ziemlich daneben. Und dann steht er auch noch im Streit zwischen Gegenbauer und Windhorst zwischen den Stühlen. Bislang vermeidet Bobic jede Positionierung. Ob er bei einem Abstieg bleiben würde?

Die Club-Führung: Werner Gegenbauer (71) hält sich aus der Öffentlichkeit zurück. Kurze Statements gibt es wenn überhaupt nur von der Pressestelle des Clubs. Beim Derby gab es Fotos vom Präsidenten mit Zigarre auf der Tribüne. Längst kursieren unterschiedliche Theorien, dass der Langzeit-Chef sein Amt im Mai abgeben wird. Entweder beim Klassenverbleib, weil dann die wichtigste Aufgabe geschafft ist oder beim Abstieg, weil er dann mit seinem Wirken endgültig gescheitert ist. Beides wäre schlüssig.

Der Investor: Lars Windhorst (45) bereut sein Investment von 375 Millionen Euro, das Hertha vermutlich vor der Pleite in der Corona-Zeit bewahrte. Jetzt will der Finanzunternehmer für sich retten, was zu retten ist und geht gegen die Club-Führung in die Offensive. Mit seinen Statements sorgt er für Unruhe, zumal es immer wieder Berichte über eine schwierige ökonomische Lage bei seinen Firmen gibt, was Windhorst dementiert. Sein Sturzversuch gegen Gegenbauer wird im Mai zeigen, ob die turbulente Liaison zwischen der Hertha und ihrem Geldgeber noch eine Zukunft hat.