Windhorst soll Anteile an Hertha BSC verpfändet haben

Berlin. Gerade mal drei Wochen hielt die Ruhe bei Hertha BSC. Bis am Mittwochabend wieder einmal Lars Windhorst Schlagzeilen machte. Laut „Business Insider“ sollen die Klub-Anteile des Investors vor der Zwangsversteigerung stehen. Seine Beteiligung an der Hertha KGaA sei verpfändet worden, schrieb das Wirtschafts-Magazin.

Demnach habe Windhorst seine Anteile, die er für 375 Millionen Euro im Sommer 2019 erworben hatte, in der Peil Investment B.V. untergebracht, einem Tochterunternehmen seiner Tennor Gruppe. „Business Insider“ berichtet nun, dass Windhorst genau dieses Unternehmen im Sommer 2020 verpfändet habe, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken.

Bei Versteigerung: Windhorst nicht mehr Investor bei Hertha BSC

Die Firma „S4 Limited“ gewährte Windhorst ein Darlehen in Höhe von 25 Millionen Euro, mit der Auflage, das Geld innerhalb von 30 Tagen inklusive zwei Millionen Euro Zinsen zurückzuzahlen. Weil der 45-Jährige diese Verabredung angeblich nicht einhielt, entschied ein Bezirksgericht in Amsterdam im April 2021, dass ein Notar die Zwangsversteigerung der Peil Investment B.V. durchführen soll – so wie es im Vertrag mit „S4 Limited“ vereinbart war. Hertha BSC sei darüber in der vergangenen Woche in einer Mail informiert worden.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Bezirksgericht in Amsterdam habe „Business Insider“ die Vorgänge bestätigt, das Urteil sei rechtskräftig und könne auch nicht angefochten werden. Würde die Versteigerung tatsächlich stattfinden, würden auch Windhorsts Anteile am Berliner Fußball-Bundesligisten veräußert. Der umstrittene Geldgeber, der jüngst den Sturz von Hertha-Präsident Werner Gegenbauer forderte, wäre nicht mehr Investor des Klubs.

Hertha BSC äußert sich nicht

Windhorsts Tennor Gruppe bestreitet die Vorgänge. Es habe zwar eine Mail gegeben, das Schreiben sei aber wenig später zurückgezogen worden. „Die Anteile an der Peil Investment sind nicht verpfändet und werden auch nicht zwangsversteigert“, erklärte ein Sprecher des Hertha-Investors gegenüber „Business Insider“.

Dem RBB sagte Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter, die Recherche „entbehrt der Grundlage und trifft nicht zu.“ Hertha BSC hatte dem nichts hinzuzufügen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.