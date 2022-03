Hertha bekommt jetzt Magaths Medizin

Harsewinkel. Da waren sie nun endlich, die gefürchteten Medizinbälle des Felix Magath. Mit ihnen und schweißtreibenden Widerstandsläufen begrüßte der Trainer von Hertha BSC sein noch sehr neues Team am Dienstag im Kurztrainingslager in Harsewinkel in Westfalen.

Beseelt schlenderte der 68-Jährige anschließend in Badelatschen vom Rasen – und zog ein Fazit, das für Kevin Prince Boateng und Co. wie eine Drohung klingen musste. „Ach“, sagte Magath mit einem Augenzwinkern, „das war easy.“

Sonnabend tritt Hertha BSC in Leverkusen an

Zufrieden war er allemal: „Die Mannschaft hat mit Hingabe und vollem Elan mitgezogen.“ In der Hotelanlage Klosterpforte schuften die Berliner mit dem neuen Coach für den Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Für den Tabellen-16., der Sonnabend in Leverkusen antritt, geht es dabei um den Klassenerhalt

Am Mittwochvormittag ließ Magath zunächst Torschüsse und das Verlagern des Spiels auf den anderen Flügel trainieren. Am Nachmittag musste das Team erneut ran.