Corona Berlin: Hertha-Trainer Magath positiv getestet

Berlin. Der Pflichtspiel-Debüt von Felix Magath verschiebt sich bei Hertha BSC. Wie der Fußballklub am Donnerstag mitteilte, wurde der erst am Sonntagabend verpflichtete Coach positiv auf das Corona-Virus getestet. „Der 68-Jährige steht damit zunächst für den Trainings- und Spielbetrieb nicht zur Verfügung. Ihm geht es soweit gut, er ist nahezu symptomfrei“, heißt es in einer Kurzmitteilung des Bundesligisten.

Die Partie gegen Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr, Olympiastadion) kann Magath damit also nur am TV verfolgen. Für die Berliner sollte es im ersten Spiel nach der Ablösung von Tayfun Korkut und dem Abrutschen auf einen Abstiegsrang der Beginn einer erfolgreicheren Phase werden.

