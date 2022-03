Hertha trennt sich von Trainer Tayfun Korkut

Nun also doch: Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, habe man sich nach „intensiver Analyse und Bewertung der aktuellen sportlichen Situation“ dazu entschieden, den Cheftrainer „mit sofortiger Wirkung“ freizustellen. Auch Assistent Ilija Aracic wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hatte Korkut in den vergangenen Wochen mehrmals Rückdeckung gegeben, vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonnabend aber auch deutlich gemacht, „dass man unbedingt punkten“ müsse. Nachdem das wieder nicht funktionierte, hatte Bobic am Sky-Mikrofon erklärt, dass man sich nun zusammensetzen werde, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Resultat am Sonntag um 11.13 Uhr: Trainerwechsel.

Hertha BSC steht auf einem direkten Abstiegsplatz

105 Tage nach seinem Amtsantritt muss Korkut seinen Platz an Herthas Seitenlinie also wieder räumen. Am 29. November als Nachfolger von Pal Dardai angetreten, sammelte der 47-Jährige in 13 Liga-Spielen nur neun Punkte, hatte auch das Pokal-Aus gegen Stadtrivale Union zu verantworten (2:3).

Der Schwabe hatte den Hauptstadtklub auf Rang 14 übernommen. Nach der Pleite gegen Gladbach und fünf Niederlagen in Folge rutschte Hertha am Sonnabend auf einen direkten Abstiegsplatz. Noch ist der Kontakt zum rettenden Ufer da, zwei Punkte Rückstand sind es auf Arminia Bielefeld und Rang 15.

Hertha BSC will noch über Nachfolge informieren

„Es bleiben noch acht Partien, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen“, erklärte Bobic in einer Klubmitteilung. „Dafür werden wir alles tun und wollen mit dieser Entscheidung unterstützen, dass alle Beteiligten nochmal intensiver für die Situation sensibilisiert werden Wir setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs.“

Wer die Mannschaft in der kommenden Woche im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) betreuen wird, ist noch nicht geklärt. Mehrere Namen kursieren, darunter auch Ex-Schalke-Coach David Wagner.

Korkut macht das halbe Dutzend voll: Die Hertha-Trainer seit 2019

Februar 2015 - Juni 2019: Pal Dardai

Juli 2019 - November 2019: Ante Covic

November 2019 - Februar 2020: Jürgen Klinsmann

Februar 2020 - April 2020: Alexander Nouri

April 2020 - Januar 2021: Bruno Labbadia

Januar 2021 - November 2021: Pal Dardai

November 2021 - März 2022: Tayfun Korkut

