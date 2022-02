Hertha BSC Hertha BSC: Serdar und Sportdirektor Friedrich in Isolation

Berlin. Die Infektionskette bei Hertha BSC reißt nicht ab. Am Dienstag gab der Fußball-Bundesligist bekannt, dass sich nun auch Suat Serdar mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Mittelfeldregisseur befindet sich deshalb in Isolation und ist für das Heimspiel am Sonntag gegen RB Leipzig (19.30 Uhr, DAZN) fraglich.

Der 24-Jährige ist nicht der einzige, den es nun erwischt hat. Auch Sportdirektor Arne Friedrich wurde positiv auf Corona getestet und ist bereits seit Sonnabend in Isolation. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet, wenig später bestätigte der Hauptstadtklub Friedrichs Infektion. Der 42-Jährige weise leichte Erkältungssymptome auf.

Hertha BSC weiter ohne Keeper-Trio

Marc Kempf hat seine Erkrankung dagegen überstanden. Der Innenverteidiger, der erst im Januar zu Hertha gewechselt war, hatte am vergangenen Sonnabend bei Greuther Fürth gefehlt (1:2), konnte am Dienstag aber wieder mit der Mannschaft trainieren.

Damit entspannt sich für Trainer Tayfun Korkut immerhin die Lage im Abwehrzentrum ein wenig. Kapitän Dedryck Boyata und Innenverteidiger Marton Dardai fallen allerdings weiter aus. Auch Zugang Kelian Nsona (Reha nach Kreuzbandriss) sowie das Torhüter-Trio Rune Jarstein, Oliver Christensen und Nils Körber stehen noch nicht zur Verfügung.

