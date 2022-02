Hertha BSC: Positiver Coronatest bei Marc-Oliver Kempf

Berlin. Immerhin herrscht nun Gewissheit: Nachdem Herthas neuer Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf (27) in dieser Woche Erkältungssymptome aufgewiesen hatte, ist er nach ersten unklaren Coronatests inzwischen positiv getestet worden. Das gab Hertha-Trainer Tayfun Korkut auf der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Für das Spiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) stehen dem Berliner Fußball-Bundesligisten somit nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Neben Niklas Stark ist einzig der erst 17 Jahre alte Linus Gechter fit.

Marton Dardai fällt mit einer Sprunggelenksblessur aus, Kapitän Dedryck Boyata fehlt wegen einer Bänderverletzung. Jordan Torunarigha wurde in der Wintertransferperiode an den belgischen Erstligisten KAA Gent verliehen, sodass Korkut keine Alternativen mehr hat.

„Theoretisch könnte Marc am Sonnabend noch freigetestet werden“, sagte der Coach am Donnerstag, „aber es sieht nicht sehr gut aus. Es geht um die Gesundheit des Spielers.“ Kempf habe an Erkältungssymptomen und Kopfschmerzen gelitten.

Plattenhardt und Tousart als Notlösung für Hertha BSC

Bei seinem Hertha-Debüt im jüngsten 1:1 gegen Bochum hatte Kempf die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Mit guter Zweikampfführung, Präsenz, Passsicherheit und aktiver Kommunikation half er dem Team auf Anhieb.

In Vertreter Gechter hat Korkut trotz des jungen Alters „volles Vertrauen“. In dieser Saison kommt das Abwehrtalent bereits auf fünf Einsätze, beim 1:4 gegen den FC Bayern hatte er Ende Januar erstmals in der Startelf gestanden.

Prekär wird es für Hertha, sollten auch Stark oder Gechter ausfallen. Innenverteidiger aus der U23 hat Korkut vorerst nicht in den Bundesliga-Kader berufen, stattdessen beorderte er Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und Sechser Lucas Tousart im Training ins Abwehrzentrum. „Wir werden das intern lösen und haben uns unter der Woche auf diesen Fall vorbereitet“, sagte der Coach.

Positiv für Hertha BSC: Mittelfeldspieler Jurgen Ekkelenkamp, der sich am Mittwoch im Training am linken Fuß verletzt hatte, meldete sich am Donnerstag wieder einsatzfähig. Beim knappen 2:1 im Hinspiel hatte er die Partie als Einwechselspieler gedreht.

