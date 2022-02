Hertha BSC braucht gegen Bochum den Serdar-Faktor

Im Hinspiel gegen Bochum war Suat Serdar für Hertha BSC der Matchwinner. Auch am Freitag wird viel von ihm abhängen.

Berlin. Die Erinnerungen an Bochum könnten besser kaum sein, zumindest für Suat Serdar. Bei Herthas 3:1 im Hinspiel war der Sommerzugang alles, was man sich in Berlin von ihm erhofft hatte – giftiger Balleroberer, umsichtiger Stratege und torgefährlicher Vollstrecker. Allein bei seinem Führungstor düpierte er drei Gegenspieler, ehe er auch im Abschluss seine Klasse zeigte.

Gut 20 Wochen ist das nun her, 20 Wochen in denen in der Bundesliga kein einziger Scorerpunkt hinzugekommen ist. Dabei spielte Serdar (24) gar nicht mal schlecht, meist gehörte er zu den Besten im Berliner Team, nur gingen seine Qualitäten oftmals unter.

Im Derby war er bei Hertha BSC der Aggressive Leader

Im zentral-offensiven Mittelfeld durfte er seit dem Bochum-Sieg nur noch selten ran. Um mehr Sicherheit im Aufbauspiel zu kreieren, schob ihn Ex-Coach Pal Dardai weiter nach hinten, ehe Serdar unter Tayfun Korkut auch auf dem linken Flügel aushelfen musste. Keine Wunschpositionen für den früheren Schalker, aber mit seiner Ballsicherheit ist er für Hertha letztlich auf jeder Position eine gute Wahl.

Wie es mit seiner Wahl für Hertha aussieht? Zumindest dürfte er sich einen anderen Start gewünscht haben. Nach dem bitteren Abstieg in Gelsenkirchen sollte es eigentlich aufwärts gehen – auch dank ihm.

Wie sehr das Team ihn braucht, hat das Pokal-Derby gegen den 1. FC Union gezeigt. Beim 2:3 stemmte er sich fast als einziger entschlossen gegen die Niederlage, zeigte Aggressivität und Leidenschaft, Kampf- und Offensivgeist. Erst erzwang er ein Eigentor der Unioner, ehe ihm noch ein regulärer Treffer gelang.

Hertha BSC braucht Serdars Geistesblitze

Bei der anschließenden Lehrstunde gegen die Bayern wirkte zwar auch er verloren, doch am Freitag gegen Bochum (20.30 Uhr/DAZN) sind die Voraussetzungen andere.

Von strukturiertem Angriffsspiel war bei Hertha zuletzt nur wenig zu sehen, umso mehr wird es einen starken Serdar brauchen. Vielleicht mit einem ähnlichen starken Solo wie im Hinspiel. Und noch besser mit zwei Scorerpunkten.

