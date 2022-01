Letzter Winterzugang fix: Hertha BSC holt Flügelspieler Nsona

Berlin. Der Name kursiert schon seit Wochen in Berlin, nun ist der Deal perfekt: Hertha BSC hat am letzten Tag des Transferfensters den französischen Flügelspieler Kelian Nsona (19) vom Zweitligisten SM Caen verpflichtet. Der 1,89 Meter große Rechtsfuß soll den Fußball-Bundesligisten auf den Außenbahnen verstärken – vor allem perspektivisch. Sein Vertrag läuft bis 2026.

„Kelian Nsona ist ein junger Spieler, der großes Entwicklungspotenzial besitzt“, sagt Hertha-Manager Fredi Bobic: „Mit seinen 1,89 Metern ist er groß gewachsen und bringt neben seiner Technik auch eine enorme Schnelligkeit mit. Er passt damit sehr gut in unser Anforderungsprofil für die Außenposition, die er sowohl auf der rechten als auch linken Seite bekleiden kann.“

Zugang von Hertha BSC war zuletzt schwer verletzt

Zuletzt war Nsona wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen, aktuell nähert er sich einem Comeback. Dass er Hertha jedoch schon in den kommenden Wochen hilft, darf bezweifelt werden, vielmehr ist der Transfer ein Vorgriff auf den Sommer.

„Hertha BSC ist ein großer Klub in Deutschland, der mich direkt sehr beeindruckt hat“, wird Nsona in einer Klub-Mitteilung zitiert: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass der Wechsel die nächste Stufe in meiner Karriere darstellt. Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben.“

Kelian Nsona (r.) soll Hertha BSC mehr Offensivpower auf den Außenbahnen geben.

Foto: Niall Carson / picture alliance / empics

Aufgrund seiner Schnelligkeit und seines Durchsetzungsvermögens wird Nsona gern mit Bayern-Star Kingsley Coman verglichen. Eine überaus hohe Messlatte, die eher dazu dient, seine Spielweise zu charakterisieren.

Hertha BSC holt ein spannendes Talent

In Frankreich kam Nsona in der vergangenen Zweitliga-Saison in 31 Spielen (21 Mal stand er in der Startelf) auf zwei Tore. Eine Vorlage gelang dem früheren U18-Nationalspieler nicht.

Ohne Frage: Nsona ist ein spannendes Talent. Auch andere Bundesligisten hatten den Außenbahnspieler auf dem Radar, doch nach dessen Verletzung nahmen viele Interessenten Abstand. Nicht so Hertha-Manager Fredi Bobic, der den Franzosen (geschätzter Marktwert 1,2 Millionen Euro) nach Berlin lotste.

Kelian Nsona mit dem Trikot von Hertha BSC.

Foto: Hertha BSC

Nach Linksverteidiger Fredrik Björkan, Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf und Außenbahnspieler Dongjun Lee ist Nsona der vierte Hertha-Zugang dieses Winters. Nachdem sich eine Verpflichtung von Rechtsverteidiger Danny da Costa zerschlagen hat, werden die Berliner keinen weiteren Profi mehr holen. „Mit der Verpflichtung von Kelian Nsona haben wir unsere Aktivitäten in der diesjährigen Winter-Transferperiode abgeschlossen“, verkündete der Klub via Twitter.

