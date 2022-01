Hertha BSC verpflichtet Südkoreaner Dongjun Lee

Winterzugang Nummer drei für Hertha BSC: Nach Björkan und Kempf dockt ein südkoreanischer Flügelspieler in Berlin an.

Soll Hertha BSC mehr Optionen in der Offensive geben: Dongjun Lee (24).

Berlin. Exotischer Zugang für Hertha BSC: Wie der Fußball-Bundesligist am Sonnabend bekannt gab, wechselt der südkoreanische Nationalspieler Dongjun Lee (24, drei Länderspiele) mit sofortiger Wirkung von Ulsan Hyundai aus der K League 1 nach Berlin. Die Offensivkraft soll die rechte Außenbahn verstärken.

Noch am Freitag hatte Trainer Tayfun Korkut betont, wie hilfreich es sei, wenn Zugänge Land und Liga bereits kennen würden, um keine Reibungsverluste durch Eingewöhnungsprozesse zu haben. Im Fall von Dongjun Lee sieht Manager Fredi Bobic das offenbar anders.

Der 1,73 Meter große Rechtsfuß kommt mit der Empfehlung von 14 Toren und sechs Assists in 49 Spielen in der höchsten Spielklasse Südkoreas und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Zuletzt stand er am 27. Januar bei Südkoreas WM-Qualifikationsspiel gegen den Libanon im Kader der Nationalmannschaft.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Manager von Hertha BSC sieht großes Potenzial

„Er ist ein sehr interessanter Spielertyp, auf den wir uns bei Hertha BSC freuen“, sagte Bobic, „sehr schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße durchsetzungsstark und mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet.“

Dongjun Lee kann es naturgemäß kaum erwarten, richtig loszulegen: „Das ist ein großer Schritt für mich“, betonte er, „aber es war immer mein Traum, in eine große Liga in Europa zu wechseln.“

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.