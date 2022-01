Nächster Corona-Fall bei Hertha BSC: Auch Gechter infiziert

Berlin. Der nächste Corona-Fall bei Hertha BSC: Auch Linus Gechter hat sich mit dem Virus infiziert und befindet sich in Quarantäne, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag via Twitter mitteilte. Der 17-Jährige hatte sich am Montag mit einer Erkältung vom Training abgemeldet, einen Tag später folgte dann der Corona-Befund.

ℹ️ Linus #Gechter wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich bereits in Quarantäne. Gute Besserung, Linus! 🙏 💙#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/X4CC664NOS — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 4, 2022

Damit muss der Hauptstadtklub vier Ausfälle verkraften. Kapitän Dedryck Boyata, Linksverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Winter-Zugang Fredrik Björkan sind ebenfalls infiziert und befinden sich schon seit einigen Tagen in Quarantäne.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hertha BSC gehen langsam die Innenverteidiger aus

Für Trainer Tayfun Korkut spitzt sich damit vor allem die Situation in der Innenverteidigung zu. Mit Boyata und Gechter fehlen gleich zwei zentrale Abwehrspieler. Für den Rückrundenauftakt am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr, Olympiastadion) stehen noch die Innenverteidiger Niklas Stark, Marton Dardai und Jordan Torunarigha zur Verfügung.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.