Es kann nur besser werden! Oder?

Und, haben Sie schon gute Neujahrsvorsätze gefasst? Noch bleiben Ihnen ein paar Stunden Zeit, um den richtigen Kurs anzupeilen, aber langsam sollten Sie sich sputen. Gesündere Ernährung, mehr Bewegung, ausgewogenere Work-Life-Balance: Möglichkeiten, es 2022 besser zu machen, gibt es in Hülle und Fülle.

Was für uns Otto-Normal-Bürger im Allgemeinen gilt, gilt für Hertha BSC im Speziellen, und das schon seit Jahren. Erinnern Sie sich noch an die Schwelle zu 2020? Mit Trainer Jürgen Klinsmann sollte es in eine bessere Zukunft gehen, doch kaum hatte das neue Jahr begonnen, wurde alles nur schlimmer. Blitz-Abgang und „Tagebuch-Skandal“, Alexander Nouri und Abstiegsangst – Hertha war nicht nur sportlich in Not, sondern auch das Gespött der Liga.

Vor zwölf Monaten ein ähnliches Bild. Klinsmanns Nach-Nachfolger Bruno Labbadia hatte das Team vor dem Abstieg bewahrt und dem Hertha-Jahr einen halbwegs versöhnlichen Spin verliehen. Tenor zum Jahreswechsel: So nervenzehrend wie 2020 kann 2021 nicht werden! Tja, denkste…

Dramatischer Abstiegskampf samt Corona-Quarantäne

Das Jahr war gerade mal 24 Tage alt, zack, war Labbadia Geschichte. Dass der langjährige Manager Michael Preetz gleich mit gehen musste, glich einer Zäsur, dafür hieß der Trainer plötzlich wieder Pal Dardai. Der Rest? Dramatischer Abstiegskampf samt Corona-Quarantäne und etlichen Ausfällen, aber gut – am Ende sollte es wieder reichen.

Aktuell hört Herthas Chefcoach auf den Namen Tayfun Korkut, und tatsächlich hat er es geschafft, die Gefühle der Fans im letzten Spiel vor Weihnachten in Wallung zu bringen. 3:2 gegen Borussia Dortmund, nicht erduselt, sondern verdient erspielt – was für ein Sieg! Prompt findet man sich in der blau-weißen Neujahrsfalle wieder, angefixt durch mutmachende Momentaufnahmen, getrieben von der Sehnsucht nach erfolgreichem Fußball. Eine gefährliche Konstellation.

Die Erfahrung hat gezeigt: Ein Selbstläufer wird die Weiterentwicklung nicht. Dass es einfach mal Schritt für Schritt nach vorn geht, ohne Dämpfer, Störgeräusche und Skandälchen, hat es bei Hertha seit Jahren nicht gegeben. Ob sich daran 2022 etwas ändert? Ich wage es zu bezweifeln, aber ein Teil der Faszination Fußball liegt ja in der Schönheit der Chance.

2022 wird für Hertha ein wegweisendes Jahr

Also: Vielleicht klappt’s ja diesmal. Vielleicht gelingt Hertha endlich eine Winterverpflichtung, die das Team nachhaltig besser macht. Vielleicht schafft es die Mannschaft, nicht mehr beständig unbeständig zu performen, sondern stattdessen konstant 100 Prozent Einsatz zu zeigen. Vielleicht findet Trainer Korkut einen Weg, dem Team eine gesunde Balance aus Angriff und Verteidigung einzuhauchen. Womöglich kommen die Fans sogar in den Genuss, im Olympiastadion endlich mitreißenden Fußball zu erleben. Und vielleicht wird Kevin-Prince Boateng in seinem wohl letzten halben Jahr für Hertha doch noch ein wichtiger Faktor. Okay, okay, ich merk’ schon – wir müssen realistisch bleiben.

Spaß beiseite: Tatsächlich wird 2022 für Hertha ein wegweisendes Jahr. Schon wieder, denken Sie sich? Eher: diesmal wirklich! Mit Manager Fredi Bobic weht ein neuer Wind, zudem steht Hertha aktuell nicht mit dem Rücken zur Wand. Schadensbegrenzung war gestern, 2022 kann planvoll gestaltet werden.

Ein paar Zweifel kicken bei Korkut nun mal mit

Was unter Ex-Manager Preetz schief lief, soll jetzt gelingen. Mit Bobic, der eine Antwort auf die Trainerfrage finden muss und im Sommer womöglich jenen Coach präsentiert, der Hertha Richtung Europa führen soll. Nicht, dass ich Korkut den Job nicht gönne, doch ein paar Zweifel kicken nun mal mit, schließlich hat er bislang noch nie längerfristig Erfolg gehabt.

Der richtige Trainer ist das eine, die Frage nach dem künftigen Zuhause das andere. Nach Jahren des Stillstands braucht Hertha 2022 endlich Fortschritte in der Stadion-Frage. Dadurch, dass im Klub und in der Politik neue Köpfe mit dem Thema betraut sind, darf man hoffen. Mal wieder. Nur diesmal eben etwas mehr.