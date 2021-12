Dortmund nach 2:3 bei Hertha nun neun Punkte hinter Bayern

Berlin. Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf Spitzenreiter FC Bayern München verloren. Der BVB unterlag am 17. Spieltag 2:3 (1:0) bei Hertha BSC und hat als Tabellenzweiter nach der Hinrunde nun schon neun Punkte Rückstand auf den Rekordmeister aus München. Julian Brandt brachte die Dortmunder am Samstagabend zwar in der 31. Minute in Führung. Doch nach der Pause sorgten Ishak Belfodil (51.) und der zweimal erfolgreiche Marco Richter (57./69.) für die Wende zugunsten der Berliner, die einen Sprung auf den elften Tabellenplatz machten. Steffen Tigges (83.) konnte für den BVB nur noch verkürzen.

