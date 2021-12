Immer Hertha Fußball-Romantik made in Berlin

U-Bahnhof Leopoldplatz, der legendäre Soccerkäfig an der Panke, viel Asphalt und Graffiti. Die Bilder verströmen urbanes Flair, den dazugehörigen Soundtrack liefert ein Mix aus Rap-Musik und Polizei-Sirenen. Dazwischen: Videosequenzen von dribbelnden Fußballern, spektakulären Toren und extrovertiertem Jubel, diesmal jedoch ganz ohne Ghetto-Flair, sondern auf großer Bühne, sei es im Olympiastadion oder in der Champions League. Schon die ersten Sequenzen der neuen DAZN-Dokumentation „Underground of Berlin“ spielen mit dem Spagat zwischen Gosse und Glamour, zwischen Kiez und Königsklasse. Ein Ansatz, der neugierig macht.