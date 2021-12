Fußball Korkuts Hertha-Premiere: In Stuttgart neuen Trend einleiten

Stuttgart. Bei seiner Premiere als Hertha-Coach hat Tayfun Korkut quasi ein Heimspiel, trotz Auswärtsaufgabe. Beim VfB Stuttgart in seiner schwäbischen Heimat will der neue Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gleich ein Zeichen für den ersehnten Aufschwung setzen. Stabilität und Konstanz soll der 47-Jährige dem Hauptstadt-Club nach der Trennung von Club-Ikone Pal Dardai bringen. "Grundsätzlich geht es neu los", formulierte Korkut seinen Ansatz.

Als sportliche Altlast liegt die seit vier Spielen sieglose Hertha nur einen Punkt vor dem Relegationsrang und auch nur einen Zähler vor Gegner Stuttgart. "Die Mannschaft, die dieses Spiel gewinnt, wird einen kleinen Schritt machen in die richtige Richtung und die wollen wir sein", sagte Korkut.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-257156/2