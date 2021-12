Hertha BSC Hertha BSC in Stuttgart: Alles auf Angriff

Ishak Belfodil (M.) wartet in dieser Saison noch auf sein Tor-Debüt in der Bundesliga für Hertha BSC.

Herthas Stürmer haben in dieser Saison noch nicht allzu viel geleistet. In Stuttgart am Sonntag soll sich das ändern.