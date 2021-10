Dedryck Boyata bei Hertha BSC: Captain Verunsicherung

Berlin. Um auf Dedryck Boyatas Instagram-Account ein Hertha-Foto zu finden, muss man schon ein Weilchen zurückblättern. Dass der Kapitän der Berliner ein Bild in Blau und Weiß gepostet hat, liegt inzwischen 24 Wochen zurück – damals hatte der Fußball-Bundesligist gerade den Klassenerhalt gesichert.

Seither hat Boyata nur Schnappschüsse von der belgischen Nationalmannschaft online gestellt, was allerdings nichts heißen muss. Seit dem Aus bei der EM scheint der Innenverteidiger keine rechte Lust mehr auf die Foto-Plattform zu haben, und dass sich daran zeitnah etwas ändert, ist eher unwahrscheinlich.

Gegen Leverkusen wird er Hertha BSC fehlen

Verübeln kann man ihm das nicht, denn die letzte Momentaufnahme würde Boyata wohl lieber schnell vergessen als im Netz zu teilen. Beim 0:2 gegen die TSG Hoffenheim war er nach einem Foul mit Rot vom Platz geflogen. „Das sah nicht gut aus“, sagte Hertha-Coach Pal Dardai, „ich denke, die Karte muss man geben.“ Im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen muss der Abwehrchef zuschauen.

Nun war das Foul nicht die einzige Szene, in der Boyata eine unglückliche Figur abgab. In entscheidenden Zweikämpfen fehlte ihm die Kompromisslosigkeit, im Passspiel die Konzentration. Auch bei den Gegentoren durch Andrej Kramaric und Sebastian Rudy war er nicht der erhoffte Fels in der Brandung, sondern taumelte genauso durch den Strafraum wie seine Kollegen.

Ähnliches hatte sich schon im Pokalspiel bei Preußen Münster drei Tage zuvor abgespielt, wenngleich weniger dramatisch. Trotzdem drängt sich der Eindruck auf, dass Boyata momentan neben sich steht, dabei soll er der Mannschaft doch Halt geben.

Hertha BSC braucht einen Stabilisator

Unter Ex-Coach Bruno Labbadia war er zum Kapitän gewählt worden, unter den Kollegen genießt er hohe Wertschätzung. Auch sonst bringt er beste Voraussetzungen mit. Mit 30 Jahren verfügt er über reichlich Erfahrung, seine Physis (1,88 Meter, 84 kg) ist beeindruckend, und seine Qualitäten hat er etliche Male bewiesen.

Berlin ist Boyatas fünfte Profi-Station, er hat in vier verschiedenen Ligen gespielt. Mit Belgien nahm er an Welt- und Europameisterschaften teil, mit Celtic Glasgow an der Champions League. Klammert man die Wandervögel Kevin-Prince Boateng (34) und Stevan Jovetic (31) aus, hat kein Hertha-Spieler mehr vom Profi-Fußball gesehen als Boyata, und dennoch scheint er sich derzeit von den jeweiligen Umständen beeindrucken zu lassen.

Statt ein fester Anker zu sein, passt sich Boyata eher der Teamleistung an. Beim Sieg gegen Frankfurt war er gut, beim Coup gegen Mönchengladbach herausragend. Statistisch ist er noch immer der beste Berliner Zweikämpfer (gut 67 Prozent), doch insgesamt blieb er oft unter seinen Möglichkeiten. Dabei braucht das neu zusammengestellte Team eigentlich dringend einen stabilen Rückhalt.

Statistisch noch immer der beste Zweikämpfer von Hertha BSC

Herthas Plan mit Boyata ist ja bekannt: „Dedryck ist eine wichtige Führungspersönlichkeit für uns“, hatte Manager Fredi Bobic im August gesagt, als der Profi seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängerte. Im neuen Team-Gebilde soll er eine tragende Säule sein, doch zuletzt wirkte er wacklig.

Woran das liegt? Die plausibelste Erklärung liegt in den zahlreichen Blessuren, die Boyata begleiten. Auch in dieser Saison hat der Abwehr-Hüne wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen, sodass ihm die bevorstehende Zwangspause womöglich sogar guttut.

Für die Psyche könnte die Auszeit ebenfalls heilsam sein, denn durch die jüngste Fehler-Häufung schien Boyata zunehmend zu verkrampfen. Statt ihm dürften gegen Leverkusen Niklas Stark und Marton Dardai verteidigen. Ein Duo, um das sich der Trainer momentan wohl weniger Gedanken machen muss als um seinen Kapitän.

