Hertha kassiert einen Dämpfer bei Angstgegner Hoffenheim

Sinsheim/Berlin. Es bleibt dabei: Sinsheim ist für Pal Dardai kein gutes Pflaster. Freitagabend musste Herthas Chefcoach die Heimreise mal wieder mit leeren Händen antreten – zum Auftakt des zehnten Spieltags kassierten die Berliner eine klare 0:2 (0:2)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Für Dardai war es im siebten Anlauf das sechste Mal, das sein Team im Kraichgau verlor. „Das war verdient“, räumte er ein.

Auch auf eine andere Konstante war Verlass: Einmal mehr war es Hoffenheims Andrej Kramaric, der Hertha ärgerte. Das Führungstor des Kroaten war bereits sein neunter Treffer im elften Spiel gegen den Hauptstadtklub.

Nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Folge kassiert Hertha also erstmals wieder einen Dämpfer. „Das ist nicht schön“, meinte Dardai, „aber das müssen wir runterschlucken.“ In der Tabelle rutschen die Berliner vorerst auf Rang elf ab, könnten am Wochenende aber noch weiter durchgereicht werden.

Hertha BSC baut nach 20 Minuten ab

Bitter: Weil Hertha-Kapitän Dedryck Boyata nach einem Foul vom Platz gestellt wurde, spitzt sich die Personalsituation im Abwehrzentrum mal wieder zu. Am kommenden Spieltag gegen Leverkusen wird der Belgier fehlen.

Anders als am Dienstag im DFB-Pokal, setzte Dardai wieder auf sein Stammpersonal, trotzdem war die Startelf im Vergleich zum jüngsten Liga-Erfolg gegen Mönchengladbach entscheidend verändert. Innenverteidiger Marton Dardai (muskuläre Probleme) wurde vom genesenen Niklas Stark ersetzt, und statt Linksverteidiger Marvin Plattenhardt, dessen Beine ebenfalls streikten, rückte Deyovaisio Zeefuik ins Team – ein Mann für die rechte Seite. Den Job hinten links übernahm stattdessen Routinier Peter Pekarik, eigentlich ebenfalls rechts zu Hause.

Richtig aufgehen sollte dieser Plan nicht, allerdings haperte es im ersten Durchgang schon an den Basistugenden. Nach einer sehr ordentlichen Anfangsviertelstunde verloren die Berliner ihren Biss und ihre Aggressivität, in den Zweikämpfen kamen die Gäste oft einen Schritt zu spät. Hoffenheim agierte, Hertha reagierte – und das meist zu langsam. Die Spielverlagerungen der TSG schufen so reichlich Platz, etwa beim Führungstor.

Für Hoffenheims Kramaric ist Hertha BSC der Lieblingsgegner

Aus dem rechten Mittelfeld ließen die Kraichgauer den Ball auf die linke Seite wandern, wo sich Robert Skov aus spitzem Winkel probierte. Sein Schuss wurde zwar noch geblockt, doch im zweiten Versuch legte der Däne quer. Ihlas Bebou ließ das Spielgerät clever passieren, Kramaric schob trocken ein – 0:1 (19.).

Von einer Reaktion konnte keine Rede sein, vielmehr wirkte der Treffer wie ein Verstärker. Chancen hatten nur die Hausherren: Ein abgefälschter Kramaric-Schuss rauschte knapp am linken Pfosten vorbei (28.), ehe Hertha-Keeper Alexander Schwolow einen Kopfball-Aufsetzer von Skov entschärfte (31.).

Weil Hertha keine Entlastung fand, kam es wie es kommen musste – erneut landete der Ball im Berliner Netz. Wieder ging eine Spielverlagerung voraus, wieder versuchte sich zunächst Skov aus der linken Strafraumhälfte. Diesmal traf er den rechten Pfosten, und weil Herthas Mittelfeldspieler in der Rückwärtsbewegung zu pomadig blieben, durfte Rudy den Abpraller freistehend über die Linie befördern – 0:2 (36.).

Beschweren konnten sich die Berliner über das Ergebnis nicht, dafür waren die Defizite zu gravierend. Anders als zuletzt fehlte es defensiv an Kompaktheit, darüber hinaus agierte Hertha bei eigenem Ballbesitz zu statisch. Gute Anspielstationen blieben Mangelware, was viele leichte Ballverluste zur Folge hatte.

Nächster Ausfall in der Innenverteidigung von Hertha BSC

Die Pausenstatistik von vier zu elf Torschüssen sprach für sich, also reagierte Dardai schon zu Wiederanpfiff. Mit Myziane Maolida (für Darida) und Stevan Jovetic (für Zeefuik) brachte er neue Offensivkräfte und veränderte zugleich die Statik des Teams. Pekarik durfte auf seine Stammposition zurückkehren, links verteidigte fortan der zuvor offensiv ausgerichtete Maximilian Mittelstädt. Eine Umstellung, die etwas mehr Stabilität bringen sollte.

An den Kräfteverhältnissen änderte sich indes wenig. Hoffenheim hatte die Partie weitgehend unter Kontrolle, Hertha fand keine Lösungen. Auch die weiteren Joker Ishak Belfodil (61., für Krzysztof Piatek) und Jurgen Ekkelenkamp (für Marco Richter) brachten keine Wende, stattdessen wurde der Abend eher schlimmer.

Als Boyata den Hoffenheimer Angelo Stiller im Mittelfeld mit offener Sohle traf, zeigte Schiedsrichter Sven Jablonski zunächst Gelb, korrigierte die Entscheidung nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten aber auf Rot (75.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden. „Danach konnten wir nicht mehr volles Risiko gehen“, sagte Dardai, der sich sein 200. Pflichtspiel als Trainer sicher anders vorgestellt hatte.

