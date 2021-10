Richter schießt Hertha BSC zum Sieg gegen Gladbach

Berlin. Hertha BSC hat den zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga in Folge gefeiert. Am Sonnabend setzte sich der Hauptstadtklub vor 25.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion mit 1:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach durch. Nach dem Erfolg in der Vorwoche gegen Eintracht Frankfurt (2:1) haben die Berliner nun zwölf Punkte auf dem Konto und klettern auf Rang zehn.

Die Gäste aus dem Rheinland waren die spielbestimmende Mannschaft, das Tor aber erzielten die Hausherren. Marco Richter nutzte die erste Torchance zur überraschenden Führung (39. Minute). Es sollte der einzige Treffer in einem kampfbetonten Spiel bleiben.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

