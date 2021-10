Bei Hertha BSC gilt auch gegen Gladbach 3G

Hertha BSC arbeitet mit dem Berliner Senat und dem Gesundheitsamt an einer neuen Zuschauerregelung. Noch ist jedoch Geduld gefragt.

Berlin. Die ersten echten Belastungstests sahen vielversprechend aus. Hertha-Verteidiger Marton Dardai (19) war nach seinem auskurierten Muskelfaserriss gleich wieder mittendrin – im Teamtraining auf dem Schenckendorffplatz scheute der Innenverteidiger am Mittwoch weder Zweikämpfe noch seine gefürchteten Diagonalpässe.

Ein Einsatz am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach gilt zwar als unwahrscheinlich, aber zumindest hat Trainer Pal Dardai in der Abwehr wieder mehr Optionen. Mit Deyovaisio Zeefuik und Talent Linus Gechter (17) hatten sich schon am Dienstag zwei Defensivkräfte zurückgemeldet.

Während die Verletztenliste beim Berliner Fußball-Bundesligisten immer kürzer wird, bleibt die Zuschauerregelung im Olympiastadion vorerst unverändert. Geschäftsleitungs-Mitglied Thomas E. Herrich befindet sich zwar in einem intensiven Austausch mit dem Berliner Senat und dem zuständigen Gesundheitsamt, für das bevorstehende Heimspiel ändert sich aber nichts. Maximal 25.000 Zuschauer erhalten Zutritt, es gilt die 3G-Regel.

Hertha BSC möchte künftig wieder mehr Fans empfangen

Dass sich Herthas Verantwortliche zeitnah andere Voraussetzungen wünschen, ist kein Geheimnis. Gemeinsam mit den weiteren Berliner Profi-Klubs kämpfen sie dafür, die Stadion-Auslastung (wie in anderen Bundesländern) erhöhen zu dürfen. Dies soll jedoch nicht zwingend an die Einführung einer 2G-Regel gekoppelt sein, wie sie zum Beispiel beim Handball-Bundesligisten Füchse oder dem deutschen Eishockey-Meister EHC Eisbären praktiziert wird.

Ein Hindernis für die Umstellung auf eine 2G-Regelung, bei der lediglich genesene und geimpfte Personen Zutritt erhalten, ist der Mangel an Servicepersonal, das diese Kriterien erfüllt. Zur Orientierung: Schon bei einer Stadion-Auslastung mit 25.000 Personen benötigt Hertha BSC am Spieltag 550 Ordnungskräfte. Weil während der Corona-Pandemie etliche Menschen aus der Veranstaltungsbranche abgewandert sind, kommt es in diesem Sektor zu Engpässen.

