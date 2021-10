Hertha BSC: Im Analyse-Kino macht es „Klick“

Hertha BSC zeigt sich in Frankfurt in allen Aspekten verbessert. Den Grundstein dafür legen die Berliner im Videoanalyse-Raum.

Frankfurt/Berlin. In der sportlichen angespannten Lage setzte Pal Dardai bei Hertha BSC auf die Kraft der Bilder. „Es war manchmal wie im Kindergarten“, sagte er nach dem wichtigen 2:1 bei Eintracht Frankfurt – und meinte damit Eindrücke nach dem Motto „wohin muss man gehen, was muss man machen“? Also lud der Chefcoach seine Spieler unter der Woche in den großen Videoraum des Klubs, den Torschütze Marco Richter als „Kino“ beschrieb. Dort legten Trainer und Team die Basis für einen beachtlichen Auftritt.

Auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sah die kleine Verwandlung bei seiner Rückkehr nach Frankfurt mit großem Wohlwollen und betonte, er freue sich über die „bislang beste Saisonleistung“. Nachdem er Sieg und Herbstsonne an alter Wirkungsstätte genossen hatte, stärkte Bobic den Trainer demonstrativ: „Er hat das totale Vertrauen, drum kann er auch ganz entspannt sein.“

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dardai ließ wissen, er „checke“ die gesamte Debatte um seine Person gar nicht. Dass das Team nicht gegen den Trainer arbeitet, sollte der Erfolg dank der Treffer von Richter und Joker Jurgen Ekkelenkamp beweisen.

Dardai dankte den Spielern nach dem Taktikseminar. „Danke an die Jungs für die taktische Disziplin. Schön, dass wir diese zwei Wochen so ausgenutzt haben. Alle haben gut mitgemacht. Wir sind sehr glücklich.“

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.