Hertha BSC: Ekkelenkamp und Co. zeigen Comeback-Qualitäten

Der Hoffnungsträger von Hertha BSC erkämpft sich mit der niederländischen U21 nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt in der Schweiz.

Berlin. Vier Spiele, drei Punkte, zwei Einsätze: Für die Nationalspieler von Hertha BSC ist die aktuelle Länderspielpause sehr unterschiedlich angelaufen.

Die erfolgreichste Bilanz wies Sommerzugang Jurgen Ekkelenkamp (21) auf. Der Mittelfeldspieler kam mit der niederländischen U21 am Freitagabend in der EM-Qualifikation nach einem 0:2-Pausenrückstand noch zu einem 2:2 in der Schweiz. Ekkelenkamp spielte dabei 87 Minuten.

Ebenfalls lange im Einsatz war Routinier Peter Pekarik (34). Der Rechtsverteidiger absolvierte beim WM-Qualifikationsspiel der Slowakei in Russland 80 Minuten, konnte die 0:1 (0:1)-Niederlage aber nicht verhindern. Für Pekarik war es das 105. Länderspiel.

Nicht zum Einsatz kam Stevan Jovetic, der beim 3:0 (2:0) in Gibraltar nur auf der Bank saß. Hertha-Coach Pal Dardai hatte eigentlich darauf gehofft, dass Jovetic nach seiner Verletzungspause etwas Spielpraxis sammelt. Die nächste Chance auf Spielminuten bietet sich am Montagabend in Norwegen.

Belgien um Hertha-Kapitän Dedryck Boyata hatte bereits am Freitagabend gespielt, allerdings kam der Berliner beim spektakulären 2:3 (2:0) im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich nicht zum Zug. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die „Red Devils“ in der Nations League auf Europameister Italien.

