Hertha BSC: Wo bleibt die Berliner Aufbauhilfe?

BerlinFür Fredi Bobic ist die Lage klar. „Wir haben eine Ergebniskrise“, sagte Herthas Sport-Geschäftsführer nach dem 1:2 gegen Freiburg, doch abgesehen von den Resultaten stimme ihn einiges hoffnungsvoll. „Die Leistung“, fand der Manager, „war in Ordnung.“ Worüber sich trefflich diskutieren lässt.

Ein Großteil der gut 18.000 Besucher im Olympiastadion sah es anders. Erste Pfiffe waren schon nach einer halben Stunde zu hören, als sich Hertha mal wieder mit einem Stilmittel behalf, das ungern gesehen ist – einem Rückpass.

Ohne Marton Dardai fehlt Hertha BSC ein Initiator

Ein gesundes Sicherheitsdenken oder ein Lockmittel, um den Gegner zum Aufrücken zu bewegen und so Räume zu kreieren, konnten darin nur die wenigsten erkennen. Der Eindruck stattdessen: Im Zweifel lieber sicher zurück zum Torwart statt entschlossen nach vorn, Raumverlust statt -gewinn, Verzagtheit statt Attacke.

Es war nicht das erste Mal, dass sich Hertha bei eigenem Ballbesitz schwertat, vielmehr handelt es sich um eine Dauer-Baustelle. Selbst wenn der Gegner kein aggressives Pressing à la RB Leipzig aufzieht, scheinen die nötigen Automatismen zu fehlen. Abseits des Balles bleibt die Mannschaft zu statisch, und wer das Spielgerät am Fuß hat, weiß oft nicht, wohin damit. „Letzte Saison ging im Spielaufbau fast alles über Marton Dardai“, erklärt Trainer Pal Dardai, „aber dieses Jahr ist er angeschlagen.“ Schlimmer noch: Gegen Freiburg zog sich der 19 Jahre alte Innenverteidiger einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Er wird Hertha länger fehlen, genauso wie seine starken Diagonalbälle oder die mutigen Vertikalpässe.

In der Spieleröffnung ist Hertha BSC eindimensional

Den beiden Abwehrhünen Niklas Stark und Dedryck Boyata scheint der Blick für die Lücken zu fehlen, sie spielen meist quer. Vor allem Kapitän Boyata, der getrieben von der Personalnot etwas zu früh aus seiner Verletzungspause zurückkehrte, fehlte es gegen Freiburg an Ballsicherheit.

Neben seinem Sohn hat Coach Dardai noch einen weiteren Experten für die Spieleröffnung – Kevin-Prince Boateng. „Kevin kann das“, sagt der Ungar, nur fehlt dem Routinier die Fitness. Das Bundesliga-Tempo bereitet dem 34-Jährigen sichtlich Probleme, dem Team kann er deshalb nur phasenweise helfen. „Jedes Spiel sieht 20 Minuten gut aus“, sagt Dardai – „so lange Kevin Kraft hat.“

In Bezug auf die Zeitspanne mag der Trainer übertrieben haben, doch das Dilemma hat er treffend skizziert. Übersicht, Spielverständnis und Passsicherheit sind unbestritten, doch mit zunehmender Einsatzdauer wird es für Boateng schwierig, in freie Räume zu gelangen. Ihm auf den Füßen zu stehen, ist für die Gegner nicht allzu schwer.

Bislang ist Boateng für Hertha BSC keine große Hilfe

In den bisherigen sieben Ligaspielen stand Boateng fünf Mal auf dem Feld, dreimal reichte es für eine Stunde. Beim 0:5 gegen die Bayern fehlte er verletzt, beim 0:6 in Leipzig blieb er nach Absprache mit Dardai auf der Bank. Gegen Bochum half er als Einwechselspieler mit, den Sieg zu sichern, für die übrigen Einsätze erhielt er vom Fachmagazin „Kicker“ die Durchschnittsnote 4,5.

Das Spieleröffnungsmanko nur an Boateng festzumachen, wäre nicht fair, denn auch er benötigt Anspielstationen. Nicht selten zeigt er seinen Mitspielern Räume auf, gestenreich fordert er Laufwege und Entgegenkommen ein. Ein gewisser Frust ist dabei unverkennbar, denn noch scheinen seine Ratschläge wenig Gehör zu finden. Ein Umstand, der nachdenklich stimmt, schließlich soll Boateng (Jahresgehalt rund eine Millionen Euro) nicht nur auf dem Platz helfen, sondern vor allem als spielender Co-Trainer und Berliner Aufbauhelfer.

Ausfälle bei Hertha BSC blockieren Automatismen

Bislang hält sich der Boateng-Effekt in Grenzen, genauso wie seine Fortschritte in Sachen Fitness. Also müssen es andere richten, etwa Lucas Tousart. Das Problem: Gegen Freiburg stand der Franzose (mit 25 Millionen Euro Ablöse teuerster Kauf der Klub-Historie) mehrfach neben sich. In den Zweikämpfen blieb er meist zweiter Sieger, zu oft landeten seine Zuspiele beim Gegner.

„Unser Spielaufbau wackelt“, gibt Dardai zu, „und wenn es an individueller Qualität fehlt, musst du als Mannschaft arbeiten.“ Leichter gesagt als getan, denn durch die vielen Verletzungen (auch Boateng fiel zwischenzeitlich aus) haben sich die Formationen ständig verändert, sodass ein Einspielen kaum möglich war. Der Mannschaft gewisse Lösungsansätze an die Hand zu geben, sollte trotzdem machbar sein.

Wie sich Boatengs Rolle in den kommenden Wochen entwickelt? Das wird spannend zu beobachten sein. Kann er sich körperlich noch mal steigern? Oder seinen Kollegen zumindest positive Impulse geben? Die Hoffnung, dass er noch mal ein wichtiger Faktor wird, hat sich spürbar verdünnt.

