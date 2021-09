Die Stunde des Teamplayers

In Herthas Abwehr herrscht akuter Personal-Notstand, doch bei genauerem Hinsehen könnte sich genau das als Glücksfall erweisen.

Das Grollen hatte es in sich. Diesmal wurde das bedrohliche Rumoren auf dem Hertha-Gelände zwar nicht von grantelnden Managern, hadernden Trainern oder krachenden Niederlagen verursacht, dafür donnerte es jedoch am Himmel. Womit das Wetter während der Trainingseinheit am Mittwochvormittag gut ins aktuelle Bild beim Fußball-Bundesligisten passte. Dunkelgraue Wolken und beharrlicher Regen, gegen Ende der Einheit zuckten sogar noch ein paar Blitze über Westend. Für Freunde der Symbolik ein echtes Fest. Von „trüben Aussichten“ über einen Trainer, der wahlweise „im Regen steht“ oder „sich warm anziehen muss“, bis zur Frage, wann bei Hertha wirklich „der Blitz einschlägt“ – metaphorisch bot die Szenerie etliche Möglichkeiten.