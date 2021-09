Kevin-Prince Boateng (r.) zeigt an, wer bei Hertha BSC der neue Hoffnungsträger ist: Zugang Jurgen Ekkelenkamp.

Hertha BSC Hertha-Zugang Ekkelenkamp: Hoffnungsträger made in Holland

Berlin. Müde, aber glücklich stand Pal Dardai am Samstagmorgen auf dem Trainingsplatz von Hertha BSC und beobachtete Jurgen Ekkelenkamp beim lockeren Auslaufen. „Ich sage es ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wie er bei uns gelandet ist“, schwärmte der Trainer des Berliner Bundesligisten scherzhaft und lobte das Talent und die Professionalität des jungen Niederländers: „Er hat etwas Besonderes, wirklich. Dafür musst du geboren sein. Das, was er tut, kannst du nicht lernen.“

Dardai hatte Ekkelenkamp schon nach der Verpflichtung Ende August in den höchsten Tönen gelobt. Spätestens seit dem 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend weiß die ganze Bundesliga, welche Entdeckung die Blau-Weißen im weitgehend holprigen Transfersommer dann doch gemacht haben.

Sonderlob vom Torwart von Hertha BSC

Ekkelenkamp war bei seinem fulminanten Bundesliga-Debüt Mann des Abends. Nur 87 Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte er per Kopf den erlösenden Ausgleich (61.). Beim Eigentor von Maximilian Bauer (79.) störte er entscheidend. „Alles, was Jurgen macht, hat Hand und Fuß“, sagte Dardai über den 21-Jährigen, der ein „exzellenter Fußballer“ sei.

Immer Hertha-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Hertha BSC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gelernt hat Ekkelenkamp seine Fähigkeiten in der berühmten Akademie von Ajax Amsterdam. Herthas Offensivspiel bereicherte er sofort mit seiner Übersicht, Technik und Torgefahr. „Jurgen ist so ein klassischer Ajax-Zocker. Er weiß genau, wo er sich im Raum befindet“, sagte Torhüter Alexander Schwolow: „Er ist ein schüchterner Typ, der ein bisschen gebraucht hat. Mit so einem Spiel ist er spätestens jetzt angekommen.“

Hertha BSC kann jetzt wieder ruhiger arbeiten

Ekkelenkamp blieb bescheiden. Ja, er sei nicht glücklich gewesen, zunächst auf der Bank gesessen zu haben. „Aber ich war froh, dass ich dann reingekommen bin und getroffen habe“, sagte Ekkelenkamp: „Es fühlt sich großartig an.“

Im Klub war vor allem Erleichterung zu spüren. Nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen hat sich Hertha mit den Siegen gegen die Aufsteiger VfL Bochum (3:1) und Fürth vorerst stabilisiert und auch mit den Fans versöhnt.

Dardai gönnte den Spielern zwei freie Tage und freute sich auch selbst auf eine kurze Auszeit. „Wenn du ein Abendspiel gewinnst, kannst du das Wochenende ein bisschen chillen und die Bundesliga beobachten“, sagte der Ungar.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.