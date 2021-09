Hertha BSC: Klünter muss unters Messer, Pause für Torunarigha

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss länger auf Rechtsverteidiger Lukas Klünter verzichten. Der 25-Jährige verletzte sich beim Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (3:1) an der Schulter und muss operiert werden. Wie der Klub mitteilte, stehe er der Mannschaft „für längere Zeit“ nicht zur Verfügung.

Bitter: Klünter hatte in Bochum erstmals in dieser Spielzeit in der Startelf gestanden. Im Abstiegskampf der Vorsaison hatte der gebürtige Rheinländer als Teil der defensiven Dreierkette agiert. Am vergangenen Wochenende war er auf der rechten Außenbahn als Schienenspieler aufgelaufen. Dort stehen als Alternativen Deyovaisio Zeefuik und Routinier Peter Pekarik zur Verfügung.

Auf Abwehrspieler Jordan Torunarigha muss Hertha BSC ebenfalls vorerst verzichten. Der 24-Jährige zog sich in Bochum eine Oberschenkelverletzung zu. Er wird laut Vereinsangaben mehrere Wochen ausfallen.

Jordan Torunarigha fällt ebenfalls aus. Für Hertha BSC werden die Innenverteidiger somit knapp.

Foto: Joosep Martinson / Getty Images

In der Innenverteidigung werden die personellen Alternativen damit knapp. Niklas Stark und Kapitän Dedryck Boyata stehen zwar zur Verfügung, ein Einsatz des zuletzt angeschlagenen Marton Dardai im Heimspiel gegen Greuther Fürth am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) ist indes fraglich. In Bochum hatte der erst 17 Jahre alte Linus Gechter einspringen müssen.

