Herthas Youngster besiegen Saudi-Arabiens Meister

Test für Hertha in Bruck an der Großglocknerstraße in Österreich gegen Al-Hilal Riad: Moussa Marega von Al-Hilal Riad erzielt das Tor zum 0:1 gegen Torhüter Nils Körber von Hertha BSC

Bruck. Hertha BSC hat auch das zweite Testspiel im Trainingslager in Leogang (Österreich) gewonnen. Einen Tag nach dem 4:3-Sieg gegen den FC Liverpool setzte sich die zweite Garde des Berliner Fußball-Bundesligisten auf dem Sportplatz in Bruck an der Großglocknerstraße mit 3:2 (2:1) gegen Al Hilal Riad durch. Die Partie war mit 50 Minuten Verspätung angepfiffen worden, weil der Gegner aus Saudi-Arabien auf der Anreise vom Stau ausgebremst wurde.

Während sich Herthas Leistungsträger schonten, bekamen die Youngster um Linus Gechter und Ruwen Werthmüller eine Chance, im Tor durfte sich Nils Körber zeigen. Der Ersatz-Keeper musste dann in der siebten Minute zum ersten Mal hinter sich greifen, Moussa Marega traf für den amtierenden saudi-arabischen Meister.

Hertha BSC schont seine Stars

Nur zwei Minuten später reagierte Hertha, Jonas Michelbrink verwandelte eine ansehnliche Flanke von Dennis Jastrzembski (9.). Die Führung für die Berliner besorgte Kapitän Maxi Mittelstädt, der den Ball von der linken Seite sehenswert in den rechten Winkel schlenzte (21.). In der zweiten Hälfte der Partie, die über 2 x 40 Minuten ausgespielt wurde, erhöhte Jastrzembski mit einem kurzen Sololauf auf 3:1 (53.).

Der Torschütze durfte in der 64. Minute Feierabend machen. Für ihn kam Luca Netz, der vielleicht sein letztes Spiel im Hertha-Trikot machte. Der Linksverteidiger steht vor einem Wechsel zur Borussia Mönchengladbach.

Torhüter Lotka muss als Feldspieler ran



Kurios wurde es in der 68. Minute: Weil Michelbrink verletzt vom Platz musste und Dardai von seinen übrig gebliebenen Auswechselspielern nicht Suat Serdar und Stevan Jovetic aufs Feld schicken wollte, musste Marcel Lotka ran - eigentlich Torhüter. Der Youngster zog sich das Trikot von Serdar über und versuchte sich als Mittelstürmer.

Das dritte und letzte Testspiel des Trainingslagers in Österreich steht am Sonnabend an. Dann trifft Hertha in Bramberg am Wildkogel auf Gaziantep (16 Uhr). Am Sonntag steht dann die Rückreise in die Hauptstadt an.

So hat Hertha BSC gespielt: Körber - Zeefuik (41. Klünter), Gechter, Morgenstern, Mittelstädt - Dirkner - Redan, Gayret, Michelbrink (68. Lotka), Jastrzembski (64. Netz) - Werthmüller