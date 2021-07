Stürmer Stevan Jovetic wechselt zu Hertha BSC

Leogang. Hertha BSC hat offensive Verstärkung geordert. Stürmer Stevan Jovetic wechselt mit sofortiger Wirkung zum Berliner Fußball-Bundesligisten und ist damit die dringend benötigte Unterstützung in der Offensive. Der 31 Jahre alte Montenegriner spielte zuletzt bei der AS Monaco unter Ex-Herthaner Nico Kovac. Weil der Vertrag des 31-Jährigen zum Saisonende ausgelaufen war, war eine ablösefreie Verpflichtung möglich.

„Ich kann es kaum erwarten, direkt loszulegen und möchte von Beginn an mit meiner Erfahrung alles einbringen, um der Mannschaft bei ihren Zielen zu helfen“, wurde Jovetic in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Stürmer ist schon im Trainingslager in Leogang (Österreich) angekommen, trainierte am Dienstagvormittag direkt mit der Mannschaft.

Jovetic erhält bei Hertha BSC Vertrag bis 2023

„Mit Stevan bekommen wir einen klassischen Zentrumsspieler für die Offensive, der viel Erfahrung aus den Topligen in Europa mitbringt“, erklärte Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport. Jovetic stand schon beim FC Sevilla, Inter Mailand, Manchester City und dem AC Florenz unter Vertrag. Bei Hertha erhält der 1,83 Meter große Angreifer einen Vertrag bis 2023 plus Option.

Indes hat Hertha einen neuen Testspielgegner gefunden. Am Freitag geht es gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien, teilte der Verein am Dienstag mit. Der für Mittwoch geplante Gegner FC Villarreal hatte wegen Corona-Fällen abgesagt.

