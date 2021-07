Hertha BSC kommt auf St. Pauli nicht über ein 2:2 hinaus

Hamburg/Berlin. Richtig turbulent ging es nur Ende der ersten Halbzeit zu: Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist auch im zweiten Testspiel gegen einen Zweitligisten nicht über ein Remis

hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai spielte am Sonnabend beim FC St. Pauli 2:2 (1:2). Schon am Mittwoch hatten sich die Berliner gegen Hannover 96 mit einem 4:4 begnügen müssen.

Nach durchwachsenem Beginn nahm das Vorbereitungsduell im Millerntorstadion kurz vor der Pause richtig Fahrt auf. Die Hamburger gingen bei ihrer Generalprobe vor dem Zweitliga-Start binnen vier Minuten zweimal durch Daniel-Kofi Kyereh (44.) und Simon Makienok (45.+3) in Führung. Der zweite Treffer folgte dabei einem altbekannten Muster: Einmal mehr kassierte Hertha ein Gegentor nach einer Standardsituation.

Hertha-Coach Dardai wechselt in der 70. Minute komplett durch

Gäste-Kapitän Niklas Stark (45.+1) gelang dazwischen nach Vorarbeit von Deyovaisio Zeefuik per Kopf der Ausgleich, ehe Zugang Suat Serdar (49.) zum 2:2 traf. Der offensive Mittelfeldspieler, der erneut gute Momente hatte, drosch den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte, nachdem sich Zeefuik im gegnerischen Sechzehner durchgesetzt hatte.

In einer insgesamt zerfahrenen Partie mit vielen Unterbrechungen wechselte Dardai nach 70 Minuten auf einen Schwung das gesamte Feldspieler-Personal aus und setzte fast ausschließlich auf Nachwuchsspieler. Youngster Ruwen Werthmüller hatte fünf Minuten vor dem Ende die große Chance zum Siegtreffer, verzog jedoch.

Routinier Kevin-Prince Boateng (34) kam in Hamburg nicht zum Einsatz. Er wurde aufgrund der Belastungssteuerung geschont. Die nächste Chance auf Spielpraxis bietet sich am Mittwoch (17.30 Uhr). Dann empfängt Hertha den Regionalligisten VfB Lübeck. Klar ist: Hertha muss sich steigern. Die Saison startet am 13. August.

So spielte Hertha BSC in den ersten 70 Minuten: Schwolow (46. Körber) – Klünter, Stark, Dardai – Zeefuik, Ascacibar, Mittelstädt, Plattenhardt – Dilrosun, Serdar – Selke.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.