Hertha startet Verkauf von Dauerkarten

Trotz Corona startet Hertha BSC den Dauerkarten-Verkauf. Die Anzahl der Karten in der Ostkurve ist allerdings begrenzt.

Hertha BSC startet am Sonnabend, 24. Juli, 12 Uhr, mit dem Dauerkarten-Verkauf für die kommende Saison. Wie der Verein am Freitag mitteilte, sind die Tickets ausschließlich online oder per Hotline unter Tel. 300 928 1892 verfügbar. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei die neu vorliegende Infektionsschutzverordnung, die bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sportveranstaltungen zulässt.

"Nach positiven Gesprächen mit und der erteilten Genehmigung durch die zuständigen Behörden freuen wir uns, nun der zahlreichen Nachfrage seitens unserer Anhängerschaft nachkommen und den Dauerkarten-Verkauf starten zu können", so der Verein weiter.

Die Anzahl der Karten im Bereich der Ostkurve ist begrenzt. Die Blöcke R.2, R.3, S.1 und S.2 in den ersten 17 Reihen gehen laut Verein nicht in den Verkauf und bleiben bis zur Genehmigung einer Vollauslastung unbesetzt. "Sollte die Infektionsschutzverordnung während der Saison weniger Zuschauer zulassen, werden wir diese entfallenen Spiele entsprechend rückerstatten", so der Verein.

Details zum Modus des Verkaufs sind auf Herthas Website zu erfahren.