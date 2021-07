Selke-Dreierpack zu wenig: Hertha BSC spielt 4:4 gegen Hannover

Berlin. Ein Hattrick von Stürmer Davie Selke war zu wenig: Hertha BSC hat im vierten Testspiel der Vorbereitung den ersten Dämpfer kassiert. Gegen Zweitligist Hannover 96, der bereits in anderthalb Wochen in die Saison startet, kamen die Berliner am Mittwoch im Amateurstadion trotz einer 3:1-Pausenführung nicht über ein 4:4 hinaus.

„Insgesamt bin ich zufrieden“, sagte Hertha-Chefcoach Pal Dardai: „Wenn Du nach dem vielen Training körperlich nicht ganz fit bist, ist es schwer, dynamisch zu verteidigen.“

Der Start in die Partie geriet zäh. Bis zu einer Trinkpause nach knapp 20 Minuten gelang nicht viel, außer einem Abschluss von Suat Serdar (7. Minute) gab es für die 850 Zuschauer wenig zu beklatschen.

Kevin-Prince Boateng (34), der als offensiverer Sechser neben Santiago Ascacibar auflief, bemühte sich zwar um Spielverlagerungen und Steilpässe, allerdings unterliefen dem Routinier zunächst auch einige Ungenauigkeiten, ehe er zu mehr Sicherheit fand.

Dilrosun, Dardai und Mittelstädt bereiten Tore von Hertha BSC vor

Treffsicher zeigte sich ein anderer Berliner. Selke köpfte den Ball nach Vorarbeit von Javairo Dilrosun ins Netz – 1:0 (34.). Der Auftakt einer unterhaltsamen Schlussphase des ersten Durchgangs.

Nach dem Ausgleich durch Hannovers Marvin Duksch (39.), bei dem Herthas Hintermannschaft alles andere als gut aussah, schlugen die Berliner fast postwendend zurück. Passgenaue Flanke von Marton Dardai, sehenswerte Volleyabnahme von Selke, schon stand’s 2:1 (42.).

Weil Maximilian Mittelstädt in der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter provozierte, durfte Selke sogar einen Hattrick feiern. Seinen Versuch vom Punkt verwandelte er souverän unten rechts zum 3:0, 96-Keeper Ron-Robert Zieler blieb ohne Chance. Die Folge: wohlwollender Applaus zum Kabinengang und ein Lob von Dardai. „Davie hat sich in jedem Spiel gesteigert“, sagte der Ungar.

Córdoba rettet Hertha BSC das Remis

Mit Wiederanpfiff wechselten die Gäste fast komplett durch – eine Maßnahme, die sich für die Niedersachsen bezahlt machen sollte. Sebastian Stolze traf ohne viel Gegenwehr zum Anschluss (51.), ehe Florent Muslija einen Freistoß sehenswert über die Berliner Mauer ins Tor hob – 3:3 (59.).

Wie angekündigt, tauschte nun auch Dardai seine Elf, setzte fast komplett auf Nachwuchskräfte. Die Ausnahme bildeten Keeper Alexander Schwolow sowie die Angreifer Dodi Lukebakio und Jhon Córdoba.

Nach dem erneut viel zu einfach kassierten 3:4 durch Valmir Sulejmani (75.) deutete vieles auf eine Niederlage hin, doch Hertha kam noch mal zurück. Dennis Jastrzembski holte einen Elfmeter heraus, den Córdoba sicher zum Endstand verwandelte (82.).

So spielte Hertha BSC in den ersten 60 Minuten: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai, Plattenhardt - Ascacibar, Boateng - Dilrosun (46. Lukebakio), Serdar, Mittelstädt - Selke.

So spielte Hertha BSC in der letzten halben Stunde: Schwolow - Kade, Gechter, Morgenstern, Netz - Dirkner, Michelbrink - Lukebakio, Werthmüller, Jastrzembski - Córdoba.

